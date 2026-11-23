財政部賦稅署前署長、現任PwC Taiwan副執行長暨資誠稅務諮詢顧問公司董事宋秀玲，39年公職生涯中參與多項重大稅制改革，也曾帶隊與各國洽談租稅協定。她認為，主管做決定時，除了衡量任務重要性，也要知道這項決定會為團隊增加多少工作。接下任務後，主管就要和同仁一起把事情做好，並對結果負責。

柔軟帶心 並肩扛責

台日租稅協定談判，就曾讓她面臨這樣的抉擇。台灣提出洽談多年，終於等到日方正面回應，從接到消息到赴日卻只有兩周。依她的經驗，光是準備就需要一到三個月。她起初想推掉，因為自己一點頭，同仁就得在短時間內完成資料蒐集與分析。但錯過這次機會，下次何時能坐上談判桌，誰也說不準。最後，她接下任務，和同仁一起加班準備。

到了談判桌上，哪些條件值得爭取、哪些地方需要調整，都仰賴團隊事前做的功課。台日稅制與產業條件各異，團隊得先弄清楚台商赴日投資會碰到哪些稅務問題，也要了解日本企業來台在意什麼稅務問題。

宋秀玲說，主管要聽同仁的分析，也要把企業和其他部會的考量納入，才有辦法判斷哪些方案對雙方都可行又有利。

遇到談判這類有時限的任務，她會和同仁一起趕工。平日帶團隊，她則把重點放在能否如期交出有品質的成果。早年孩子還小時，她傍晚得離開辦公室去接孩子，等孩子睡了，再把公事做完，隔天照常交件。曾有主管問她為什麼都不能加班，讓她難過了很久。後來自己當了主管，遇到同仁有接送孩子或照顧家人的需求，她願意給對方一些彈性，讓同仁有辦法兼顧工作與家庭。

她也留意自己從外頭帶回來的情緒。宋秀玲回憶，當了署長以後，有一次在外頭被人拍桌斥責。回到辦公室，她告訴秘書：「我今天六點一定要走。」她知道自己還在氣頭上，擔心再不沈澱情緒會影響辦公室的氣氛。那天她去跑步，跑得比平常久，情緒慢慢平復，也想到了處理問題的方法。

她說，如果事情確實有疏漏，主管既然審閱過資料，也代表機關對外說明，就有責任承擔。等情緒平復，再和同仁釐清哪個環節出了問題、接下來怎麼補救。

跨界助攻 備戰新制

卸任時，宋秀玲曾用「句點」和「驚嘆號」形容退休。公職可以放心交棒，看到國際如火如荼地推動全球最低稅負制，她知道政府與跨國企業都會受到很大的影響，她想繼續推動。她在財政部時，為了瞭解企業受到的影響程度，曾請會計師事務所協助蒐集企業申報遇到的難題。受限於客戶保密義務，她很難取得足夠的資料，了解企業究竟在哪個環節卡住。

她選擇加入資誠，除了國際稅務團隊處理跨境案件的經驗與熱忱外，也是因為團隊支持她繼續投入全球最低稅負制相關工作，與協助企業在台灣還沒導入前找到自審自救的方法。

轉任顧問後，她能和企業一起檢視各地子公司資料，具體找出申報困難與解決方法。

宋秀玲指出，台灣目前尚未正式接軌全球最低稅負制（GMT），部分台商已經得處理海外申報與補稅。她希望把39年公職累積的稅制規劃經驗用在這段轉銜期，陪台商釐清各地申報義務，把該繳的稅算清楚，也為台商找出可以把跨國申報的負擔降下來的方法，希望在這波國際護稅浪潮裏，為台灣找到多贏的方法。