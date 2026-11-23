1976年，我與夥伴們以25,000美元創立宏碁（2353）。當時台灣市場小，資金與國際知名度有限，我們必須走向世界，也必須學會結合別人的力量。如何讓更多人願意投入、發揮所長，成為企業成長的重要課題。

50年來，宏碁逐步孕育出由宏碁、友達（2409）、佳世達（2352）、緯創（3231）組成的AAQW企業家族。依目前估計，企業家族2026年合計營收可望超過1,300億美元。從一家小公司到企業家族，背後是幾代團隊與夥伴共同創造的成果，也讓我看見王道經營的實踐力量。

王道（2897）有三個核心：創造價值、利益平衡、永續經營。企業為客戶解決問題，也要讓員工、股東與合作夥伴得到合理回報，大家才願意持續投入。經營者還要兼顧六面向價值：有形、直接、現在的成果，以及無形、間接、未來的累積。人才、信任、品牌與文化，都是企業未來發展的重要基礎。

台灣市場小，迫使我們提早學習國際化。不同地區的客戶、通路與文化各有特色，合作不能只從自己的方便出發，還要理解對方需要什麼。當我們能夠幫助夥伴發展，對方也願意投入資源，原本有限的力量，就有機會透過合作擴大。

利益平衡是一項持續的經營工作。景氣好時，成果怎麼分享；遇到困難時，責任如何承擔，都需要說清楚。如果為了眼前利益，讓供應商長期沒有合理報酬，或讓員工看不到成長機會，短期數字可能好看，卻會削弱未來合作的基礎。