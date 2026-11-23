2026年11月，全世界都在討論黃仁勳離開輝達之後會發生什麼事。這時，矽谷與台灣的半導體工程師，可能正坐在電腦前，忙著設計三年後才會上市的晶片。

黃仁勳突然離開自己領導33年的公司，第一個問題不是輝達明天股價跌多少，而是三年後的AI世界，會不會因為今天這件事有所不同？

從設計到量產，先進晶片開發，往往需要兩三年甚至更長時間。科技企業今天的營收，很大一部分來自三年前做出的決定。而今天犯下的錯誤，也可能要三年後才會被發現。

黃仁勳雖然離開了，但輝達未來一兩年的產品，很可能早已完成大部分規劃。工程師不會因為換了執行長，就把已經設計好的晶片全部推倒重來。

但今天的半導體產業，面臨一個前所未有的矛盾。晶片需要三年設計，AI技術卻可能三個月就出現重大變化。過去AI產業相信，只要擁有更多GPU、更大的資料中心，就能訓練出更強大的模型。現在，這個邏輯開始受到挑戰。

Google發展TPU，Amazon投入Trainium，AMD持續挑戰輝達。DeepSeek等模型開發者則嘗試透過演算法與架構創新，以更有效率的方式使用算力。這些創新不一定讓晶片需求減少，卻可能改變市場對不同晶片的需求。

一家企業今天投入數百億美元，設計三年後才會大量交付的AI運算系統。三年後卻發現，新的演算法已經改變了運算方式，原先預測的需求不再相同。這時候，真正昂貴的就不只是晶片，而是錯誤的判斷。

科技史上，這種故事並不少見。

柯達曾經是全球底片產業的霸主，很早就掌握數位攝影技術，卻無法及時完成商業模式轉型。諾基亞曾經擁有世界一流的手機技術，卻在智慧型手機重新定義市場時失去優勢。

這些企業的問題，不是沒有技術，而是過去的成功太有說服力。當一套商業模式每天創造龐大利潤，誰相信它可能在幾年後失去價值？

輝達也面臨類似的考驗。GPU與CUDA為它建立了強大競爭優勢。如果未來AI運算從通用GPU逐漸走向更多元的專用架構，輝達是否能主動改變自己的產品與商業模式？

黃仁勳離開後，新領導團隊最重要的任務，恐怕不只是延續他的決策，而是保留他敢於推翻既有決策的勇氣。創新最困難的部分，不是找到答案，而是判斷什麼問題值得投入未來三年的生命。對台灣而言，這也是一個提醒。我們不能只滿足於替全世界製造最先進的晶片，更應該參與思考三年後、五年後，人類究竟需要什麼樣的運算技術。

黃仁勳離開輝達，是一個企業的重大事件。但從更長時間尺度來看，也讓我們重新思考，究竟是誰決定AI的未來。也許三年後，輝達仍然是全球最重要的AI企業；也許新的競爭者與運算架構已經改變產業版圖。

現在還不知道答案。但有一件事可以確定。企業今天的成功，往往來自三年前的決定；三年後的危機，也可能從今天開始。最難的創新，不是預測未來。而是當未來不再符合預測時，仍有勇氣和能力改變自己。