豐邑集團連續九年響應新竹家扶中心「2026年冬暖慈幼園遊會」，22日於竹縣政府廣場盛大舉辦。除了捐款，豐邑再次發揮品牌號召力，串聯旗下事業體新竹豐邑喜來登大飯店、FUNLIFE豐生活購物中心、企業員工及社區住戶，並攜手農糧署與台灣百合產業發展協會，將公益精神深植於日常生活，讓善的循環不斷延續。

活動當日，豐邑企業攤位所有義賣與活動所得全數捐贈新竹家扶中心，支持家扶長期守護弱勢家庭與孩童扶助計畫。為了讓愛心發揮最大效益，豐邑集團此次五大暖心行動，從實質贊助、物資募集到趣味互動全方位展開：

企業捐款贊助 匯聚各界愛心

豐邑集團率先拋磚引玉，贊助6萬元響應義賣園遊會，以實際行動支持家扶中心長期推動的兒少扶助工作，號召更多民眾到場共襄盛舉。

豐邑家族認購愛心被 陪伴孩子度過四季

延續社區共好理念，豐邑發起「我挺家扶 × 永續生活」公益募集計畫，邀請豐邑家族住戶認購愛心四季被，並由家扶中心統籌送達有需要的扶助家庭。這不只是禦寒的棉被，更是份「你並不孤單」的關懷，陪伴孩子度過每個季節。

絹印DIY親子同樂 寓教於樂傳遞善意

FUNLIFE豐生活購物中心攜手在地文創「玩印工作室」，於現場推出「袋你體驗・絹印DIY」活動。邀請社區住戶與民眾發揮創意，親手印製專屬帆布袋，讓大人與孩子在動手做的歡樂互動中，深刻體會公益的意義，活動體驗所得亦全數捐贈家扶中心。

百合花束與循環物資義賣 實踐綠色公益

感謝農糧署與台灣百合產業發展協會暖心提供一千朵百合花，並於現場推出象徵祝福的百合花束義賣；同時募集二手與全新物資進行愛心拍賣，鼓勵大眾惜物愛物、減少浪費，將環保循環的永續理念完美融入公益行動。

豐邑喜來登星級烘焙助陣 用美食傳遞幸福

新竹豐邑喜來登大飯店主廚團隊也熱情響應，帶來多款飯店職人手作的義賣點心，包含聖誕節限定的「義大利水果麵包」、Fresh Corner招牌「黑眼豆豆」、海鹽可頌、草莓達克瓦茲及牛奶糖南雪等精緻烘焙美食，讓民眾在品嚐星級美味的同時，也能輕鬆做公益。

豐邑集團表示，連續九年參與新竹家扶冬暖慈幼園遊會，見證無數住戶與同仁的熱情投入。未來也將持續秉持「取之於社會、用之於社會」的初心，攜手更多社區夥伴與單位，讓公益成為生活的一部分，為社會注入更多溫暖能量。