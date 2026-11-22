總投資金額達107億元的台中捷運綠線市政府站G9-1土地開發案，22日舉行開工動土典禮，台中市長盧秀燕與冠德建設董事長馬志綱共同宣布，此案預計2031年第3季完工，包括商場、商辦及五星級飯店，則訂2032年第3季至年底前陸續營運。

盧秀燕表示，G9-1土地開發案由台中市政府依大眾捷運土地開發程序辦理，並由冠德建設及中鹿開發共同投資開發，基地具備捷運綠線及未來藍線轉乘優勢，加上緊鄰台中市政中心，將是台中最重要的交通與商業節點。

據了解，正對面的市政府站G9-2聯開案，已訂明年中啟動招商，此案基地面積1,611坪，將以住宅產品為主，初估整體開發規模上看百億元。目前已知有意願的業者至少3家，而冠德建設今天也率先公開表態，將爭取參與投資開發；另外，日勝生集團也不排除爭取。

今天的開工動土典禮，由台中市長盧秀燕與冠德建設董事長馬志綱、中鹿開發董事長鹽崎寬吉等人主持，包括地主中華賓士集團總裁楊弦錚，以及市政府秘書長黃崇典、各相關局處首長、民意代表近百人到場見證。

G9-1聯開案基地位於台中市主要幹道台灣大道與文心路交叉口，面積約2,057坪，規劃打造地下7層、地上43層，總樓高達214公尺的複合式大樓建築，其中1至5樓規劃為「環球購物中心」，營業面積4,500坪，6樓至35樓為商用辦公室，36樓至43樓為國際星級酒店。

盧秀燕指出，此案為台中捷運綠線6站7處土地開發案中，基地規模最大、也是樓高最高的開發案，未來透過大型複合式建築開發，整合交通、商業及生活機能，加上雙捷運轉乘優勢，打造城市新地標。

她強調，市府透過公私協力，引進民間資金及專業開發經驗，活化捷運場站周邊土地，並將開發收益挹注軌道建設，創造政府、民間投資者與市民多方共贏的成果。

本次開工活動，結合微型圖書館開幕，以「走進城市，閱見城事」為主題，於11月22日至12月8日在捷運市政府站1號出口前設置期間限定城市閱讀公共藝術裝置，透過大型書本意象及實體書櫃設計，打造城市閱讀空間。

馬志綱表示，台中市擁有廣大的腹地、豐沛的人才，以及完整的產業、商業聚落，冠德集團相當看好台中市的發展前景，未來將持續加碼投資台中、深耕台中。而G9-1整體結合車站、城市、公園、商場與旅宿等多元機能，可望成為台中市新地標。

針對外傳G9-1將攜手凱悅Hyatt酒店集團旗下子品牌打造高樓層旅宿空間，馬志綱說，目前全案尚未定案，將等聯開案的權利分配及選屋與市政府、地主完成協議後，才能正式簽約及對外公開。

業界分析指出，冠德集團若與凱悅酒店集團合作，未來很有可能會引進「凱悅尚萃(Hyatt Centric)」。凱悅尚萃定位為「時尚精品生活風格酒店」，全球據點通常規模精緻(多落在 150至250間房左右)，這與G9-1案僅規劃197 間客房的高樓層配置非常吻合。

尤其，該品牌主打「位於城市核心、緊鄰捷運交通樞紐、結合在地藝術文化」。G9-1案正位於中捷綠線與未來藍線交會的市政府站，且頂層規劃了與台中歌劇院呼應的青鳥書店多功能展演廳，文創與潮流氣息濃厚。

捷運市政府站G9-1聯開案由台中市長盧秀燕、冠德建設董事長馬志剛等人主持開工動土典禮。記者宋健生／攝影

開工活動同步舉行微型圖書館開幕，透過大型書本意象及實體書櫃設計，打造城市閱讀空間。記者宋健生／攝影

冠德建設董事長馬志綱看好台中市發展前景，表示未來將持續加碼投資台中、深耕台中。記者宋健生／攝影