臺灣環境教育再傳捷報！獲環境部認證的環教場所「臺東永安社區」，日前在馬來西亞古晉舉行的「亞洲區家庭研究聯盟 (CIFA)2026 年 3A 計畫」競賽中傳回捷報。社區憑藉「臺東永安『好料』市集」方案，從香港、新加坡、中國、馬來西亞及臺灣等 5 地共 82 件提案中強勢突圍，成為最終 8 支獲獎隊伍之一。此獎項高度肯定具創新與實踐力的家庭服務計畫，也再次見證臺灣在地社區推動環境教育的軟實力。

主辦環教場所認證的國環院院長張順欽表示，才在本月初獲得環境部葉俊宏次長親自頒發「115 年環境教育評鑑優異獎」的永安社區，自2012年起推動「2626 市集」，結合在地小農、手作體驗與環保行動，讓市集不只是農產品展售場所，也成為居民交流、家庭參與及實踐綠色生活的平台。市集名稱「2626」代表其固定於每個月「雙」週的週「六」，在下午「2」點到「6」點在鹿野永安村的武陵綠色隧道舉辦。

永安社區廖中勳總幹事表示，該社區的環境教育實踐，也吸引國際青年參與。近 3 年來，香港大學生透過工作假期，每次約 20 餘人前往永安社區，停留約 2 週，除參與環境教育及生態環境整理，也投入長輩綠色照顧與學童夜間課輔，服務範圍延伸至縱谷周邊社區。永安社區並於本月 18 日至 25 日期間派員前往日本滋賀縣高島市椋川地區，透過工作假期協助當地改善社區環境，分享玉龍泉水資源守護經驗，讓臺灣累積的在地實踐經驗成為國際社區交流的素材。

張順欽指出，臺灣自民國 76 年行政院環保署成立以來便積極推動環境教育，迄今已近 40 年。從首任署長簡又新推出「外星寶寶」開啟全民回收啟蒙，到民國 100 年《環境教育法》正式上路，透過公私部門與各級學校定期研習，成功將環保理念融入日常，成效名列國際前茅。他也回憶，103 年時任美國環保署長麥卡馨 (Gina McCarthy) 訪臺時，得知臺灣《環境教育法》具備「穩定經費」、「專業認證」、「違法者環境講習」及「全民參與」等 4 大特色，對這套兼顧教育與法治的制度讚譽有加、直言羨慕，足見臺灣環教在國際上的領先地位。

張順欽再表示，全臺現有 281 處認證通過的環教場所，未來國環院將持續培育並輔導更多如永安社區般「深耕在地、邁向國際」的典範場域。這些遍布全臺的環教基地，不僅展現臺灣長年深耕環境教育的豐碩成果，更成為名副其實的「臺灣之光」，以獨特的永續軟實力驚豔世界。