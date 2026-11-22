由經濟日報主辦的「台中工具機暨智慧製造展」及「台中無人載具暨機器人應用展」，將於24日至27日在台中國際會展中心盛大登場。邀請工具機、智慧製造、無人載具及機器人相關廠商與專業買主參觀交流，共同掌握智慧製造與新興科技產業發展商機。

面對AI科技快速演進及全球供應鏈重組，產業跨域合作與智慧轉型已是重要發展方向。本次透過兩展整合，串聯產業上下游及學研資源，期望協助業者掌握市場趨勢、拓展商務合作，並提升中台灣產業國際競爭力。

兩展以「創新驅動，智造未來」為主軸，整合精密機械、智慧製造、無人載具及機器人應用等資源，吸引180家指標性廠商參展，展出規模近400個攤位，打造中台灣年度智慧製造與新興科技產業交流平台，展現產業轉型升級及跨域整合創新能量。

深耕產業逾40年的「台中工具機暨智慧製造展」，長期累積專業基礎與業界口碑，今年首度推出「台中無人載具暨機器人應用展」，透過雙展聯合展出，進一步擴大產業鏈結範疇。

本屆展出內容涵蓋CNC工具機、加工中心機、智慧製造解決方案、自動化設備、工業機器人、無人載具、精密量測設備等，從核心設備、關鍵零組件到智慧應用，完整呈現產業技術發展與應用成果。

面對全球製造業加速導入AI技術，機器視覺、工業物聯網、數位雙生及智慧自動化，已成為企業提升生產效率與競爭力的重要關鍵。

展會透過多元技術與應用展示，呈現傳統製造邁向智慧化、數位化及無人化的發展趨勢，協助企業掌握產業最新技術，尋找設備升級、技術合作及市場拓展的新契機。

本展在台中市政府經濟發展局指導下，並獲中台灣機械工商協進會、台中市軸承商業同業公會及台灣切削刀具研發製造協會共同參與。

展會集結東佑達、益詮精密、喬陞機器、森泰儀器、長譽瑞應材、七駿科技、台灣三住、鑫邦、利瑋精密、樹德、啟台、捷豹、聖紅、立融、大眾、精實盟等多家指標性廠商，展現中台灣精密機械產業的技術實力。

同時結合逢甲大學、朝陽科技大學、彰化師範大學、勤益科技大學、嶺東科技大學及台中高工等學術單位參與，促進產學交流、技術對接與人才培育，為產業注入創新動能。