AI資料中心高速傳輸規格邁向800G、1.6T與共同封裝光學（CPO），台系LED廠啟動新一輪擴產潮，鼎元（2426）、立碁（8111）、惠特（6706）近期拍板或規劃的擴產與募資案，合計規模已逾45億元，涵蓋上游元件、下游光收發模組到檢測設備，全面卡位2027至2028年量產商機。

轉型效益已反映在財報上的鼎元最受矚目。受惠日商退出與美系大廠轉單，鼎元高階光電二極體（PD）與微型接收元件訂單能見度直達2028年，帶動第3季毛利率跳增至29.1%，單季每股純益0.43元，改寫近九季新高，累計前十月每股純益達0.824元。

為支應強勁訂單，鼎元董事會通過投入12.6億元資本支出，自今年第3季起至明年陸續擴建無塵室產線與設備，全力衝刺高階光通訊與感測產能布局。

下游模組端以立碁布局最積極，立碁建立單通道200G技術門檻，跳過低階規格直攻1.6T與3.2T矽光子光收發模組。目前1.6T產品已完成樣品並進入客戶送樣驗證階段，無塵室設備預計年底陸續到位，明年分階段募資20億元引進策略投資人並擴建台灣新廠，若驗證順利，明年可望挹注營收。

設備廠惠特6日董事會拍板斥資13億元建置無塵室及相關設備，資金將於明年持續執行。惠特推出高精度耦光貼合與晶片測試設備，提供雷射光源測試代工服務，明年高階半導體與矽光子設備量產可望進一步放大。