由中華希望羽球協會、富華創新（3056）、總太營造主辦的「2026年中華希望之富華創新總太盃全國羽球錦標賽」，21日在中興大學體育館登場，賽事一連舉行兩天。本屆吸引近千名來自各級學校及社會團體組的選手參與，透過競技交流，展現台灣羽球運動的蓬勃發展與基層培育成果。

中華希望羽球協會自創立以來，創會長劉喜律師始終秉持推廣羽球運動、培育青少年人才的初衷，長期投入基層羽球扎根、青少年選手發掘與培訓，並積極結合社會資源，為年輕選手創造更多接觸羽球、參與競技及追求運動夢想的機會。

協會多年來持續耕耘，不僅為台灣青少年羽球發展奠定重要基礎，也讓「希望」成為支持年輕選手成長的重要力量。中華希望羽球協會及富華創新總太盃羽球賽多年來持續舉辦，正是這份創會初心的具體實踐，更象徵協會對青少年羽球人才培育理念的堅持與傳承。

本屆賽事持續獲得富華創新及總太營造支持，兩家企業自2018年起即與中華希望羽球協會建立合作夥伴關係，長期投入賽事支持及羽球運動推廣，透過企業資源與協會專業推動力量的結合，讓賽事得以持續舉辦，也為青少年選手提供更多參與競技、累積經驗及展現自我的機會。

總太營造董事長吳添福表示，企業長期支持羽球賽事，不僅是對運動發展的投入，更是對青少年成長與未來人才培育的重視。他強調，透過持續支持體育活動，希望提供年輕選手更多展現自我、挑戰自我的機會，也期待結合企業力量與社會資源，讓運動向下扎根，為社會帶來正向影響。

這份長期合作不僅是企業對羽球活動的支持，更展現企業投入青年培育及支持運動發展的具體行動。希望透過企業與民間運動組織的共同努力，讓運動資源持續向下扎根，為台灣羽球人才培育建立更穩定的支持力量。

本屆賽事另一項重要特色，是新增「聽障菁英選手組」，在中華民國聽障者體育運動協會的支持與協助下，促成聽障優秀選手參賽， 讓不同背景的選手，都能在同一賽事平台上交流競技、展現實力，實踐運動平權與多元共融的精神。

這項安排，呼應運動部推動適應運動及運動平權的政策方向，讓不同身體條件的選手都能享有參與運動、接受挑戰及追求卓越的機會。透過不同選手共同參與，讓運動成為連結彼此的力量，具體展現「競技無礙、運動共融」的理念。

中華希望羽球協會長期推動「羽球未來之星」人才培育計畫，以及「贈球關懷列車」等公益行動，透過基層推廣、偏鄉關懷、選手發掘與培訓，協助更多年輕學子接觸羽球、培養運動興趣，為具潛力的選手創造持續發展的機會。

協會期望透過總太盃等年度賽事，串聯學校、教練、選手、企業及社會資源，建立從基層參與到競技培訓的支持網絡，讓更多孩子有機會因為羽球而看見自己的可能性。

本屆賽事贊助單位包括富華創新、總太營造、永福營造、財團法人台中市富華教育基金會、富華建設、三信商業銀行、阿默蛋糕、YONEX台灣優乃克公司、崇舜公司、裕芳食品。

以及台中樂成宮、中科活力羽球館及冠軍體育雙概念館等單位，還有中華民國聽障者體育運動協會協助聽障菁英選手參賽，共同促成今年共融賽事的實現。

中華希望羽球協會理事長陳鵬元表示，協會將延續創會以來推廣羽球及培育青少年人才的理念，持續結合企業、學校及社會各界資源，讓更多年輕選手有機會站上競技舞臺，也讓不同背景與條件的選手都能享有參與運動的機會。

陳鵬元期待透過總太盃的舉辦，讓選手在比賽中精進技術、累積經驗，並在競技與交流中培養自信、尊重及團隊精神。

本屆賽事贊助單位包括富華創新、總太營造、三信商銀、阿默蛋糕、YONEX台灣優乃克等。記者宋健生／攝影