從全齡友善到寵物共融！麗晨建設21日宣布推出「麗晨Bark & Bloom」寵物公園，園區座落於台中七期府會園道六號，占地約400坪，並自11月22日起正式對外開放，透過感官花園、犬隻活動空間及人寵交流場域，讓人與毛孩在城市中擁有更多共享生活的可能。

隨著家庭結構與生活型態持續改變，住宅與城市空間如何回應不同世代、家庭成員及寵物的生活需求，成為居住環境發展中值得關注的課題。麗晨建設長期關注全齡友善、科技應用及寵物共生等生活趨勢，思考居住空間如何從滿足基本生活機能，進一步回應人們與不同生命共同生活的需求。

「麗晨Bark & Bloom」以感官花園為核心，從犬隻的感知特性與活動需求出發，規劃嗅聞探索、不同材質體驗及友善活動空間。不同於人類，狗狗屬於二色視者，因此園區在視覺設計上特別以霧紫為底，亮黃點綴，呼應犬隻的色彩辨識特性，讓空間設計不只考量人的視覺感受，也將毛孩的感知方式納入思考。

在植栽規劃上，園區以寵物友善為原則，透過不同植物與地面材質的搭配，創造多元嗅聞與觸覺體驗，讓毛孩能以自己的方式探索環境。園內植栽參考英美動物相關研究及植物資料庫進行安全性確認，包含紫萼鼠尾草等植物，期望在引入自然綠意的同時，也兼顧毛孩日常活動的安全需求。

此外，園區也將不同年齡與活動能力的犬隻納入設計考量。針對高齡犬常見的退化性關節問題，透過緩坡設計降低活動時的身體負擔，並採用具適當抓地力的鋪面，提升行走與活動時的穩定性，讓不同生命階段的毛孩，都能依照自身狀態自在活動。

為迎接正式開放，麗晨Bark & Bloom規劃三大系列活動，邀請民眾帶著毛孩走進園區，透過體驗、影像紀錄及生活提案，參與人寵共生的日常。

首先在開幕期間，推出專屬於飼主與毛孩的紀念品，透過毛孩腳掌拓印，將獨一無二的足印留在托特包上，讓日常陪伴留下值得收藏的印記。

另外邀請民眾帶著毛孩走訪Bark & Bloom，以照片記錄毛孩在園區中的探索、遊玩與互動日常，分享人與毛孩的共生生活。參與活動即有機會獲得毛孩千元寵愛禮及專屬訂製名牌等好禮，活動將持續至2027年2月16日。

最後是給未來的家許願活動，以「和毛孩一起生活，我希望未來的家有＿＿＿」為題，邀請民眾寫下對未來人寵共居生活的想像。無論目前是否飼養寵物，都能從自身生活經驗出發，分享對居住空間的期待，讓不同家庭型態與生活需求都有被理解的機會。

從一座花園開始，持續累積對人寵共居的理解

麗晨建設表示，Bark & Bloom不只是一處提供民眾休憩與毛孩活動的場域，也是麗晨持續探索人寵共生生活的起點。

此次攜手牧羊人集團、毛茸茸寵物照護等合作夥伴，透過空間規劃與活動交流，讓不同生活背景的民眾都能參與其中，也進一步了解飼主與毛孩在日常生活中的實際需求。

園區透過不同植物與地面材質的搭配，為毛孩創造多元嗅聞與觸覺體驗。記者宋健生／攝影

從全齡友善到寵物共融，400坪感官花園回應城市家庭毛孩探新需求。記者宋健生／攝影