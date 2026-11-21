從市場吉祥物變身台南人氣明星！台南市政府近年積極打造「菜奇鴨」、「夜奇鴨」雙鴨IP品牌，透過商標註冊、文創商品開發及跨域行銷，讓可愛萌鴨不只走進市場、夜市，更跨足文創、農業及觀光領域。2026年雙鴨參與88場次多元行銷活動，官方周邊商品銷售約5,000件，累計核准34件授權案、授權金逾220萬元，展現台南原創IP的品牌魅力與產業商機。

市長黃偉哲表示，菜奇鴨與夜奇鴨從台南市場及夜市文化出發，憑藉親切可愛的形象，成功拉近年輕族群與傳統市場的距離，更逐漸成為台南城市行銷的新亮點。市府持續推動IP品牌化與商品化，讓吉祥物不只吸引民眾拍照打卡，更能帶動消費與地方產業發展，將台南的市場及夜市文化轉化為具有辨識度與商業價值的城市品牌。

經濟發展局局長張婷媛指出，市府積極推動雙鴨商標註冊及授權機制，從官方周邊商品開賣，到民間業者投入開發玩偶、公仔、服飾及生活用品，讓IP商品更加多元。今年首波民間授權商品於西市場開賣即掀起搶購熱潮，部分商品迅速完售，後續更拓展線上販售通路，讓外縣市粉絲也能輕鬆收藏。透過公私協力及品牌授權，不僅擴大城市IP影響力，也為文創產業注入新動能，同時拓展台南市場及夜市的新活力及集客效益。

市場處處長林東征說明，雙鴨今年持續跨界出擊，除了「夜奇鴨趴趴走」系列活動巡迴各大夜市，結合抵用券及趣味互動帶動消費外，菜奇鴨更與農業局合作，躍上後壁彩繪稻田，成為「2026台南好米季」吸睛主角，讓萌鴨從市場走進農村，串聯農業、觀光與地方文化。市府並持續拓展IP授權合作，讓吉祥物由活動宣傳角色，逐步發展為兼具品牌價值及產業效益的城市原創IP。

市場處補充，未來將持續深化雙鴨品牌經營，結合跨局處資源、企業授權及多元行銷活動，拓展商品開發與應用場域，讓「菜奇鴨」、「夜奇鴨」成為推廣台南市場、夜市文化與城市觀光的最佳代言人，透過雙鴨的可愛魅力，吸引更多民眾認識台南在地特色，為傳統市場、夜市及地方產業注入更多活力。更多精彩活動，歡迎追蹤「台南市市場巡禮」臉書粉絲專頁。