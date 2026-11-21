台灣紡織業品牌ESCURA艾思致力將天然纖維科技及環境責任帶入產品設計，其開發「33°C 抱抱被」不僅榮獲德國 iF Design Award，艾思已宣布，將與瑞士材料商OceanSafe合作，「33°C 抱抱被」改採生物可降解的naNea共聚酯纖維，全面替代原有隔溫層中的傳統聚酯填充材料，為減少持久性塑膠微粒污染再邁進一大步。

台灣紡織業持續探索永續解方，ESCURA長期結合天然纖維與機能科技，並將環境責任融入產品設計。歐盟《賦能消費者參與綠色轉型指令》已於 2026年9月適用，強化對環境宣稱與永續標章的規範；ESCURA 則以具體材料測試、認證資訊與透明溝通，回應市場對永續產品可信度的要求。

ESCURA品牌長黃孟倪表示，這次品牌升級與海外布局獲得台北市政府產業發展局「台北市產業發展品牌建立補助計畫」支持，提供團隊推進國際品牌與海外通路布局的資源，讓艾思更有能力把材料創新轉化為國際市場看得見、用得到的產品。

ESCURA表示，未來將以台北為全球營運中心，結合台灣供應鏈，為世界各地重視生活品質的消費者提供更舒適的睡眠選擇，持續實踐從減塑邁向零持久性塑膠微粒的品牌願景。

黃孟倪表示，艾思去年已打入美國Amazon，未來ESCURA 將以台北總部統籌品牌策略、產品整合及國際營運，在台灣與美國市場基礎上，規劃於2027年進入德國。

ESCURA艾思開發的「33°C 感溫衣」獲得 2024 年日本 Good Design Award，「33°C 抱抱被」則榮獲 2025 年德國 iF Design Award。抱抱被在台灣嘖嘖平台熱銷逾1,600 萬元，並於2025年進入 Amazon美國市場，單品半年銷售即超過20萬美元；公司營業額也在2023至 2025年間翻倍，逐步建立台灣品牌的國際市場基礎。

黃孟倪說，消費者挑選一床被子，在意的不只是保暖，也包括能否因應睡眠中的冷熱變化，以及日常是否方便清潔。羊毛、羽絨、蠶絲等天然填充寢具各具特色，但部分產品對水洗、乾燥及保養有較多限制；市售強調可水洗、容易打理的被類產品，則常使用傳統聚酯纖維作為填充材料，這令消費者在便利性與材料永續之間面臨取捨。

黃孟倪說明，33°C 抱抱被以台灣發明專利五層結構，結合萊賽爾纖維與德國 PCM相變調溫技術，透過吸收與釋放熱能，緩和被窩中的冷熱變化，並提供可水洗、免被套的使用便利。其最外層的表布採用萊賽爾纖維，內部則由上下兩層萊賽爾調溫纖維，夾住中間的隔溫層。原有抱抱被以傳統聚酯纖維作為中央隔溫層，占填充材料的45%，ESCURA艾思這次將這部分全面改以naNea替代，在延續蓬鬆保暖設計的同時，亦減少傳統聚酯的使用。

「我們花三年尋找替代方案，」黃孟倪說，ESCURA透過OceanSafe台灣經銷合作夥伴森彥本草永續科技，串接瑞士材料技術與台灣上游供應鏈，共同完成 naNea填充材料的在地加工與抱抱被應用開發，這也讓瑞士材料創新在台灣落地。

OceanSafe是專注開發新世代材料的瑞士材料科學公司，naNea是OceanSafe開發的新一代共聚酯，其生物可降解性源自聚合物結構本身，而非透過促進降解的添加劑達成。依 OceanSafe 提供的資料，naNea是唯一取得 C2C材料健康金級認證的合成紡織材料。其纖維與酯粒目前已取得C2C Certified® Material Health Gold v4.1 認證。naNea 具備海洋生物可降解性，展現減少塑膠微粒在環境中長期殘留的潛力。

OceanSafe的Manuel Schweizer表示，很高興與台灣經銷合作夥伴森彥本草，以及台灣品牌ESCURA合作，將naNea導入棉被填充材料。這次合作結合瑞士材料創新與台灣製造及品牌能力，為兼顧舒適、耐用與永續的睡眠產品開啟新的可能。OceanSafe希望這項應用成為寢具產業轉型邁向更永續產品的重要示範。

黃孟倪表示，ESCURA「33°C 抱抱被」全面升級，成為首批以naNea纖維開發、升級傳統聚酯填充材料的棉被產品之一，同時保留原本舒適與實用性的材料，由台灣供應鏈實現這項材料創新。他透露，團隊正與供應鏈推進量產供應準備，期待全新「33°C 抱抱被」即將上市。

台灣品牌ESCURA攜手瑞士OceanSafe，推出首批以naNea纖維開發、升級傳統聚酯填充材料的棉被產品，可減少塑膠微粒污染，且由台灣供應鏈實現這項材料創新。圖為ESCURA說明新一代naNea纖維之應用。ESCURA／提供