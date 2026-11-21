輝達共同創辦人黃仁勳風暴引發市場對AI發展的疑慮，連帶造成股市巨幅震盪。台灣機械公會理事長莊大立昨（20）日信心喊話表示，短期內AI投資「急凍」的可能性不高，目前機械及工具機廠商接單正常，今年機械出口有機會挑戰380億美元，改寫歷史新高。

程泰集團會長楊德華也指出，集團近期接單暢旺，除了控制器交期較長，導致出貨略有延遲外，其餘尚未感受到影響。目前，旗下亞崴在手訂單累計達16億元，為近年來少見的熱絡情況；程泰在手訂單也有11億元，訂單能見度已看到明年年中。

對於明年展望，楊德華不諱言，目前局勢尚不明朗，加上中國大陸工具機產業急起直追，後續相關效應仍有待觀察。

針對近期新台幣匯率貶值，莊大立表示，對機械及工具機出口相對有利，尤其近期接單、出貨，可望帶來一波匯兌收益，讓廠商鬆了一口氣。

儘管美國期中選舉結果，為AI未來發展增添放緩變數，但莊大立認為，短期內AI投資急凍的可能性不高，對今年台灣機械出口穩健成長仍具信心。

展望明年，莊大立坦言，資料中心用地、電力取得及審查成本上升，可能使部分美國資本支出節奏趨於謹慎，進而影響AI伺服器與半導體設備的訂單能見度，後續仍需密切觀察。

機械公會統計，10月機械出口值35.93億美元、年增35%；累計前十月機械出口值達315.72億美元、年增21.8%；以新台幣計價則一舉突破兆元，達1兆30.71億元、年增24.4%。

莊大立指出，受惠於AI及半導體需求持續暢旺，台灣10月機械出口維持強勁成長，出口值已連續21個月呈現正成長。值得注意的是，前十月出口值達315.72億美元，與2022年全年347億美元的歷史高點僅差約31億美元。

莊大立表示，在整體機械外銷訂單強勁帶動下，預期第4季出口將持續正成長，全年出口可望突破2022年歷史高點，上看380億美元，再創歷史新高。