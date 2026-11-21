經濟部投資台灣事務所昨（20）日通過IC封測大廠福懋科技（8131）投資近111.9億元，在雲林斗六廠區擴充DDR4等主流產品封測代工產能，亦同時建置高階IC封測產線，提前備戰先進封測需求，預計將新增583個本國就業機會。

經濟部投資台灣事務所表示，昨日通過五家企業通過資格審查，包含根留方案的福懋科技，以及中小方案的合一特用材料、昶碩、聯錏鋅彩及盛發興食品，新增投資金額約126億元。

經濟部表示，人工智慧領域對高階記憶體產品的強勁需求，全球主要晶圓廠優先將產能分配給高頻寬記憶體（HBM）與高容量產品（DDR5 SDRAM），導致DDR4產品出現結構性缺貨，為搶攻市場商機，福懋科技採取雙軌並進策略，在雲林斗六廠區擴充DDR4等主流產品封測代工產能，亦同時建置高階IC封測產線，提前備戰先進封測需求。這項投資近111.9億元，預計新增583個本國就業機會。

在半導體產業上游關鍵材料之自主供應，經濟部表示，合一特用材料規劃建構完整半導體靶材產線，投入高純度合金靶材之研發與製造，利用數位化管理系統與AI應用工具，達成即時防錯與建立生產履歷，提升產品品質與生產效率。同時針對客戶殘靶進行回收精煉，有助於維持稀有金屬材料之穩定供應，此案投資金額約3.8億元，並可創造84名本國就業機會。

在傳產方面，昶碩主要生產高低壓配電盤與液位控制系統，規劃於嘉義馬稠後產業園區興建智慧化工廠，將使用AI視覺檢測，以及在各製程站點建置數據感測與預測分析，實現精準化生產目標。聯錏鋅彩專精於金屬表面熱浸鍍鋅加工，規劃於投資2.2億元在台南龍崎廠區增建熱浸鍍鋅產線，導入數位化管理及AI技術，精進藥劑調控與採購效率，將增聘20名本國員工。

盛發興食品規劃投資5.6億元，於雲林斗六興建新廠，生產各式便利性常溫湯品，擴大產品多元性，可新增15名本國員工。