信紘科（6667）20日宣布與中華工程（2515）攜手合作，共同投入總工程造價約220億元的「台塑大樓都市更新新建工程」，其中信紘科承攬約49億元的全案機電工程，全案預計2029年完工。

信紘科共同執行長林欣德表示，隨著公司近年朝向GC（總承攬）模式轉型，目前在手訂單已有約50%屬於統包型態，未來包括新加坡等海外市場也將全面以統包模式接單。

位於台北市松山區敦化北路的原台塑大樓於1976年落成，隨著台塑集團總部於2023年遷往內湖，原址正式啟動都更計畫。該案由台塑建設擔任實施者，基地涵蓋民生段6筆土地、面積約6,328坪，總樓地板面積達65,018坪，規劃興建兩棟地上22層辦公大樓及一棟地上22層住宅大樓，全案由中工負責主體營造，信紘科操刀全案機電系統整合。

針對跨域承攬大型商辦都更的策略，林欣德指出，信紘科自2020年至2022年間逐步建立機電空調團隊，目前已擴編至近百人，涵蓋設計、監造、品管、工安及BIM等職能。

他強調，機電團隊與原本的半導體團隊採取各自獨立運作且可跨區調度，透過先在非科技產業累積大型整案統包實績，並與傳統大型統包業者建立合作而非純競爭的關係，有助於放大整體營收與獲利規模。

談及半導體本業的統包延伸，林欣德分析，信紘科過去在晶圓代工龍頭廠區的氣體與化學等高門檻二次配項目擁有八至九成市占率，如今隨半導體大廠持續擴產，周邊化學品與原物料供應鏈建廠普遍採取統包發包，公司已順利切入美系記憶體廠的二次配統包與廠辦機電工程，將高科技廠房管理經驗複製至上下游供應鏈與民間建築市場。

展望後續專案執行，信紘科將從規劃及施工階段與中工協作，依商辦與住宅不同使用情境整合空調、電力與智慧管理介面，協助全案朝向鑽石級綠建築、鑽石級智慧建築及LEED白金級認證邁進，並以本案為基礎深化與台塑建設及中工的三方合作空間。