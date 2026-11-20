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信紘科拿下台塑大樓都更機電統包40億元大單 多角化布局4年收網
信紘科技宣布與中華工程合作興建「台塑大樓都市更新新建工程」，總規模220億元，其中機電工程總包生意由信紘負責，總價40億元，共同執行長龔楚喬指出，在手訂單中統包（GC）比例過半，未來目標是從專項工程走向跨產業跨工種GC，2027年樂觀台灣跟海外市場業績均成長。
信紘在半導體業氣體與化學二次配市占率高達八至九成，不過2022年新成立機電空調事業線後，龔楚喬指出，公司延攬了非常多業界不同領域的成熟人才，從小型、中型工程一路磨合驗證，逐步跨進醫療院所、商辦大樓到現在的整案都更統包，此次跟中工合作取得台塑大樓都更指標案件，未來期望在綠建築有更大版圖。
信紘科目前在手訂單約 230 億元，他表示台塑大樓這筆機電統包承攬金額約 40 多億元，已經包含在手訂單中，從專業工程項目走向統包業務，他表示，業界大型統包做的是傳統整座高科技大廠整場統包，信紘科不跟他們正面搶，而是做區隔。切入的是高科技客人的上下游供應鏈（例如特化廠、原材料、零組件建廠），以及無塵室內的「二次配統包」。
高科技供應鏈的規格介於傳統工廠與半導體高規之間，一般營造做不來、大統包看不上，這正是信紘科最有優勢的甜蜜點。
台塑大樓是重大都市更新指標工程，整體工程造價約新台幣220億元，基地位於台北市松山區敦化北路，面積約6,328坪，總樓地板面積65,018坪，規劃興建兩棟地上22層辦公大樓及一棟地上22層住宅大樓，預計2029年完工。
信紘科統籌承攬全案機電工程（機電統包），負責機電介面整合、長交期設備物料提前採購，以及透過數位即時工具控管成本工期，減少營造與裝修間的敲除修改。
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