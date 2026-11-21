中工（2515）昨（20）日宣布攜手信紘科，取得「台塑大樓都更案」建築與機電案。信紘科承攬約49億元全案機電工程，從半導體擴大布局大型商辦、住宅及都市更新市場，中工累積大型複合式建築工程實績，預計2029年完工。

台塑大樓都更案由台塑建設擔任實施者，基地位於台北市松山區敦化北路，面積約6,328坪，總樓地板面積約65,018坪，規劃興建兩棟地上22層辦公大樓及一棟地上22層住宅大樓，為台北市中心少見的大規模完整街廓都市更新案。

中工表示，將結合公司大型營造統籌能力，以及信紘科高科技廠務及機電工程整合方面的經驗，共同執行大型複合式建築工程。透過機電統包模式，整合設計規劃、系統配置及現場施工管理，有助提升工程效率，並強化品質、成本及工期控管。

中工強調，大樓都更案是大型民間建設及都市更新領域的重要指標案件，中工能累積大型複合式建築工程實績，爭取後續大型營建及相關工程商機。

信紘科在此案取得約49億元機電工程訂單，是拓展大型商辦及住宅複合式建築市場的指標，以高科技廠房累積的工程整合能力，延伸至大型都市更新及民間建築市場。

信紘科近年積極推動業務多元化，2022年成立機電空調部門，建立近百人的專業團隊，涵蓋工程設計、專案管理、現場監造及品質管理等領域，提供從設計規劃、系統整合到施工管理的一站式統包服務。

中工與信紘科表示，以此次合作為基礎，持續深化與台塑建設的工程協作關係，並爭取更多大型營建及機電工程商機，擴大業務布局。