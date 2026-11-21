裕融（9941）從汽車金融跨足企金、移動服務與能源裕融的多角化經營並非單純增加事業項目，而是從長期累積的金融專業出發，尋找能夠回應客戶需求的新服務。

汽車融資、企業設備租賃都涉及資產評估、資金管理與風險控管；移動服務則與原有汽車產業知識密切相關。透過既有能力的延伸，逐步拓展不同領域，是裕融發展的主要方向。這也使企業不必完全依賴單一市場，而能依照不同產業的景氣與需求，建立更具韌性的事業組合。

裕融總經理闕源龍指出，跨足新產業時，裕融評估多項關鍵因素。首先是市場是否有長期需求，其次是公司能否運用既有資源建立專業，並在合理風險下形成可持續的營運模式。新鑫由設備融資延伸至能源事業，需要累積案場營運與電力市場知識；格上從租車轉向共享車、訂閱車，也必須理解消費者使用習慣。跨領域發展不能只靠過往成功經驗，更要建立新產業所需的能力。因此，專業人才、合作夥伴與分階段投入，同樣是評估過程中不可忽略的條件。

新鑫與格上兩家公司是裕融多角化發展的重要支柱。新鑫深化企業金融、設備融資及能源服務，格上則結合車隊、數位平台與用車服務，讓汽車相關事業從購車延伸到實際使用。兩者服務的市場不同，但共同方向都是以客戶需求為出發點，透過專業深化及服務創新，建立更完整的事業基礎。對裕融而言，事業之間能否相互支持、提升客戶服務及資源使用效率，比單純擴張事業規模更重要。

不過多角化並非代表裕融逐漸淡出汽車金融。畢竟汽車金融仍是裕融的重要核心，也是長期專業能力的基礎。多角化不是取代既有事業，而是使核心業務與新領域相互支持，建立更均衡的營運組合。未來將持續深化金融服務、移動服務、能源與海外事業，同時重視資產品質、法令遵循與風險控管，讓事業成長建立在穩健經營之上。