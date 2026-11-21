裕融（9941）從汽車金融起家，不僅將業務從汽車分期付款延伸至企業金融、移動服務及能源事業，並把融資租賃經驗帶往海外，裕融至今持續尋找新機會，能夠結合專業、滿足市場需求，維持繼續成長的動能。以下為總經理闕源龍的專訪紀要：

問：回顧裕融的發展，您認為最重要的轉變是什麼？

答：最大的轉變，是從以汽車融資為主，逐步發展為能服務不同產業與客戶的事業體系。汽車金融讓我們累積融資、資產管理和風險控管經驗，也讓我們思考，這些能力還能在哪些地方發揮價值。企業金融、移動服務及能源事業不是同時出現，而是隨市場變化逐步累積能力，形成今天的布局。

問：如何決定哪些新事業值得投入？

答：我們不會只因為市場熱門就投入，而是評估需求是否能長期存在、公司是否具備發展條件，以及風險能否掌握。新鑫進入能源事業，必須建立設備融資以外的營運專業；格上推動共享車、訂閱車，也要回應新的消費習慣。每個產業都有不同的經營邏輯，不能直接套用過去的成功模式。

問：面對金融法規及市場環境變化，經營上最重視什麼？

答：金融業務要長久發展，首要仍是資產品質、風險管理、法令遵循及客戶權益。市場成長固然重要，但若忽略營運基礎，擴張就難以持續。因此我們會持續檢視產品與流程，提升服務透明度及營運效率，讓成長建立在穩健的基礎上。

問：對裕融未來的發展，有什麼期許？

答：首先是穩固既有事業，持續強化金融本業及各事業體的經營能力；同時深化海外市場、移動服務與能源布局，並運用數位科技提升效率。我們希望維持尋找新機會的能力，但不為多角化而多角化。能夠結合專業、滿足市場需求，又能長期穩健經營的事業，才是值得持續投入的方向。