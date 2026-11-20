統一集團今舉行耶誕點燈，但面對近期集團包含星巴克調整服務、併購必勝客與肯德基的傳聞，統一董事長羅智先、美麗事業董事長高秀玲則一反過去的慣例，首度未公開露面放閃，而是匆匆快閃。

統一集團每年在耶誕節前夕都集結旗下事業體，在統一時代百貨台北店、高雄店舉行以世界知名城市風格為主題的iSharing點燈儀式，並搭配耶誕檔期進行回饋促銷，而羅智先與高秀玲都會聯袂現身，大跳iSharing舞蹈與點燈倒數。

但由於近期星巴克調整服務，多項過去免費或特定調整的客製化項目改為付費，引發不少民眾反彈，而怡和餐飲集團出售肯德基與必勝客亞洲業務，統一也被點名是潛在買家，但統一則都沒有明確回應，而在羅智先少有的露面機會，媒體也都在等待羅智先開金口。

而過往即便未有公開記者會，羅智先也會與媒體簡單聊幾句，但今年因為由於時機敏感，羅、高兩人不但出入動線與過往不同，也未有介紹統一主管、登台環節，完全未公開現身。