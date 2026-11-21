從汽車金融起家，裕隆集團旗下裕融企業歷經逾35年發展，逐步將業務從汽車分期付款延伸至企業金融、移動服務及能源事業，並把融資租賃經驗帶往海外市場。透過新鑫、格上等事業體各自深化專業，裕融（9941）已由以車貸為核心的金融公司，發展為布局多元產業的事業體系。

裕融企業成立於1990年，最初以新車分期付款為主要業務，隨著台灣汽車市場發展，逐步拓展中古車融資、商用車及相關租賃服務，並於2001年掛牌上市，奠定規模化經營基礎。

汽車金融是裕融的起點，卻不是服務的界線。從消費者購車分期，到企業添購商用車、機械設備所需資金，背後都涉及資產評估、信用管理及風險控管。這些長年累積的能力，成為裕融跨足企業金融的重要基礎；在車輛使用需求持續改變之際，也帶動相關事業從單純提供融資，走向結合用車與移動服務。

相較於一次性跨入全新產業，裕融的多角化發展，更接近沿著既有專業尋找新需求：金融服務從個人延伸到企業，汽車相關事業從購車延伸到用車，設備融資則進一步連結能源產業。不同事業各有經營模式，卻都建立在對客戶需求、資產及風險的理解之上。

移動服務是裕融從汽車產業延伸出的另一條重要發展路徑。格上長期經營長、短期租車及企業車隊服務，近年隨著消費者不再只以「購買並持有汽車」滿足交通需求，逐步推出共享車、訂閱車等彈性用車方案，讓用車選擇從固定租期擴及不同生活情境。

多元進擊 滿足客戶需求

格上透過Go Smart共享車及日租車服務，結合數位預約、自助取還車等方式，回應通勤、商務、家庭與旅遊需求；另一方面，也持續拓展服務據點、跨區取還車及機場交通服務。對消費者而言，重點不再只是租到一輛車，而是能否依時間、地點與用途，取得便利且合適的移動服務。

格上訂閱車2025年全年業績成長29.8%，累積用戶突破2萬人，顯示彈性用車模式逐漸受到市場接受。結合相關數位移動平台與車隊資源，裕融移動服務事業從實體租賃延伸至整合式的用車體驗，也為既有汽車產業服務開闢更多應用場景。

企業金融也是裕融擴大事業版圖的重要一環。新鑫從商用車相關分期與租賃業務起步，逐步延伸至重型機具、企業設備及中小企業資融，服務對象也從車輛使用者擴及不同產業的企業客戶。相較於汽車分期，企業金融更需要理解客戶的營運週期、設備用途及現金流；隨著業務拓展，新鑫也持續累積產業分析與資產管理能力。

近年新鑫進一步跨足能源事業，從光電設備融資延伸至太陽光電、儲能及售電，透過相關事業體投入案場建置、營運與電力交易。

從提供能源設備所需資金，到參與能源產業實際營運，反映其經營模式由金融服務向產業服務延伸。

隨著企業對用電穩定及低碳轉型的需求增加，能源市場也提供新鑫不同於傳統融資的發展空間。新鑫同步累積100MW以上光電容量及100MW以上儲能容量，以及數千萬度綠電轉供之經驗，成為台灣租賃業中，極少數能同時提供多種能源服務之業者。

金融服務走向海外，以在地需求深化布局。在台灣以外，裕融也將設備融資租賃及企業金融經驗拓展至中國大陸與東南亞。不同市場的法規、產業組成及客戶需求各不相同，海外經營不能僅複製台灣模式，而必須配合在地市場建立產品與風險管理機制。

海外布局 配合在地發展

在菲律賓，裕融相關事業從汽車及設備分期逐步延伸企業金融服務，並拓展保險代理業務；在馬來西亞，則由租賃服務延伸至企業放款，擴大可服務的客群。

海外布局的意義不僅在增加營業據點，更在於把既有金融專業轉化為符合當地需求的服務，為長期發展培養新的市場基礎。

多元布局逐步成形 穩健經營迎接新階段。從經營成果來看，裕融2025年合併營收達395.4億元；格上、行將企業及新創鑫移動科技（LINE GO）等三家移動服務事業，全年合計營收194.4億元、年增6%，顯示汽車金融以外的相關事業已具備一定規模。

11月也具有象徵意義：格上與新鑫的設立登記日分別落在11月13日與19日，兩家企業從不同領域起步，如今分別成為裕融移動服務，以及企業金融與能源布局的重要支柱。它們的發展歷程，也勾勒出裕融由單一金融服務走向跨領域經營的軌跡。

面對金融市場、交通使用方式與能源產業的持續變化，裕融未來仍須在擴大新事業與維持資產品質之間取得平衡。

從車貸起家，到如今結合企業金融、移動服務、能源及海外市場，其多角化方向不是離開原有核心，而是讓累積多年的金融專業在不同產業持續發揮價值。