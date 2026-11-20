特化廠晶呈科技董事長陳亞理今天表示，半導體封裝玻璃鑽孔及導通技術（TGV Glass Foundry）領域已具備2大核心產品線，包括大IC載板（Glass Core Board）及一體成形式共封裝光學模組（CPO）光纖束導基座（One pcs glassFAU），今年營收可望倍增，目前8條產線， 2027年底完成擴增新產線，將增為12條產線。

晶呈科技今天舉行線上法人說明會，陳亞理指出，除TGV應用領域，占營收9成以上的特化氣體（Specialty Gas）今年營收將可成長30%以上，包括半導體蝕刻氣體六氟丁二烯（C4F6）內外銷皆成長，雷射加工氣體（Laser gas）已完整取得8張國際認證合格供應商資格，第3季特殊氣體出貨達6898支鋼瓶，第4季出貨量可望增至7400至7600支鋼瓶。

陳亞理表示，光阻剝離劑（Stripper）今年成長將超過50%，已被客戶認證達15個品項，7個已達穩定交貨。

針對各廠區狀況，他說，一廠竹南總公司的八氟環丁烷（C4F8）達二級製造量產，六氟丁二烯（C4F6）達一、二級製造量產，鐳射氣體（Laser Gas）為二、三級製造量產，特氣全品項為四級製造量產；二廠竹南處於部分產線量產、部分試產階，三廠頭份正在建廠中，為六氟丁二烯（C4F6）年產250噸的一級合成製造工廠，規劃今年第4季試量產。

另外，購買位於竹北生醫園區已興建完成廠房方式，科管局審核進駐資格中，主要產品是應用TGV技術生產生技用檢測儀器。