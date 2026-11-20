中華工程（2515）跨足高科技廠辦及大型複合式建築市場，攜手信紘科技（6667）共同承攬台北市「台塑大樓都市更新新建工程」，全案工程造價約220億元，由中工負責主體營造工程，信紘科則承攬約49億元機電工程，預計2029年完工。此次合作結合中工大型營造工程統籌能力，以及信紘科高科技廠務與機電系統整合經驗，搶攻大型都市更新及高規格商辦建築商機。

台塑（1301）大樓都更案位於台北市松山區敦化北路，基地面積約6,328坪，總樓地板面積約6萬5,018坪，原為台塑企業總部，隨台塑集團總部於2023年遷往內湖後，原址啟動都市更新計畫。全案規劃興建兩棟地上22層辦公大樓及一棟地上22層住宅大樓，將原有企業總部轉型為結合商辦、住宅及公共空間的複合式開發案。

中工表示，此案涉及大型複合式建築、多項工程介面及施工時程整合，透過與信紘科合作，整合營造、機電及專業工程資源，強化設計規劃、施工管理及工程品質控管能力，也累積大型都市更新工程實績。

信紘科則是從高科技廠房工程跨入大型商辦及住宅市場。公司長期深耕高科技產業，具備製程供應系統、廠務工程及機電系統整合經驗，2022年成立機電空調部門，目前已建立近百人專業團隊，提供設計規劃、系統整合及施工管理等服務。此次取得台塑大樓約49億元機電工程，是公司拓展大型民間建築市場的重要指標案件。

值得注意的是，台塑大樓都更案朝高規格永續及智慧建築方向規劃，目標取得鑽石級綠建築、鑽石級智慧建築及LEED白金級認證。未來須整合空調、電力、設備運轉及智慧管理等系統，對機電工程整合及施工管理提出更高要求，也讓具備高科技廠務經驗的信紘科有機會將既有技術延伸至大型商辦市場。

中工與信紘科此次合作，除共同執行台塑大樓都更案，也建立大型營造與機電工程跨領域合作模式。雙方未來將持續深化與台塑建設的工程合作，爭取大型營建、都市更新及相關機電工程商機。

中工承攬主體營造、信紘科拿下49億元機電工程 跨足高科技廠辦市場。業者／提供