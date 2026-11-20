中華工程（2515）與信紘科宣布攜手合作，共同投入臺北市重大都市更新指標工程「台塑大樓都市更新新建工程」，全案由台塑建設擔任實施者，整體工程造價約新臺幣220億元，基地位於臺北市松山區敦化北路，面積約6328坪，總樓地板面積約65018坪，規劃興建兩棟地上22層辦公大樓及一棟地上22層住宅大樓，預計2029年完工。全案由中工承攬興建，主要負責主體營造工程，信紘科則負責全案機電工程。

此次合作結合中工大型營造統籌能力與信紘科高科技廠務及機電工程整合經驗，集結專業工程團隊共同執行大型複合式建築工程，也為雙方跨領域合作開啟新的篇章。

台塑大樓於1976年落成，長年作為台塑企業總部及敦化北路重要企業地標，隨台塑集團總部於2023年遷往內湖，原址正式啟動都市更新計畫。本案基地涵蓋松山區民生段6筆土地，座落於敦北金融商圈與民生住宅生活圈交會地帶，也是敦化南北路都市綠廊的重要節點，屬臺北市中心少見的大規模完整街廓都市更新案。此次改建將原有企業總部基地轉型為結合商辦、住宅及公共空間的複合式建築，並透過中庭綠化與開放空間規劃，重新塑造區域商業與生活機能，為敦北地區注入新的城市發展動能。

中工表示，台塑大樓都市更新工程是大型民間建設及都市更新領域的重要指標案件。中工長期投入大型營造及複雜工程專案，具備整體工程規劃、施工管理與跨工種協調能力，此次透過與信紘科合作，整合營造、機電及專業工程資源，建立完整的專案執行團隊。尤其大型複合式建築涉及多項工程介面與施工時程安排，透過機電統包模式整合設計規劃、系統配置及現場施工管理，有助於提升工程協調效率，強化品質、成本及工期控管，累積大型都市更新工程的履約實績。

信紘科表示，公司長期深耕高科技廠房工程，累積製程供應系統、廠務工程及多元機電系統整合經驗，近年積極將既有技術與工程管理能力延伸至大型營建市場。信紘科於2022年成立機電空調部門，目前已建立近百人的專業團隊，涵蓋專案管理、工程設計、現場監造、品質管理及職業安全等職能，並具備機電品管、電力、空調、工安及BIM等相關專業資格，提供從設計規劃、系統整合到施工管理的一站式統包服務。此次承攬台塑大樓約49億元全案機電工程，是信紘科首度獲台塑建設及中工肯定，取得大型商辦與住宅複合式建築的指標性實績，也讓公司過往在高科技廠房累積的工程整合能力，拓展至大型都市更新及民間建築市場。