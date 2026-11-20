和泰車發言人翁銘倫今天預估，今年台灣新車市場掛牌數維持先前預期的43萬輛，和泰車代理包括TOYOTA、LEXUS及HINO3大品牌，新車市場目標不變維持16.5萬輛，市占率估38.4%，後續持續觀察人工智慧AI產業對股市震盪影響。

談到旗下國瑞汽車反向回銷日本進展，和泰車說明，10月起國瑞汽車開始生產豐田（TOYOTA）Noah和Voxy車款，並回銷日本市場，粗估10月單月回銷輛數超過630輛，未來回銷數續由國瑞和日本豐田洽談區域需求規劃而定。

展望2027年車市，翁銘倫評估，油電混合車和純電動車銷售可持續成長。

和泰車下午舉行法人說明會，展望目前市況，翁銘倫表示，年底各品牌車廠持續擴大促銷優惠，2000cc以下小客車貨物稅持續補助，儘管近期股市波動大，不過AI產業鏈持續帶動整體經濟動能向上，持續關注國際地緣政治不確定因素，預期12月車市仍可期待。

展望今年3大品牌挑戰目標，翁銘倫表示，維持原先預估，包括TOYOTA、LEXUS及HINO等合計新車市場目標16.5萬輛，由於預期台灣新車掛牌微幅下調至43萬輛，市占率預期可提升至38.4%，其中TOYOTA今年度銷售目標維持13萬輛，LEXUS銷量目標2萬8500輛，HINO商用車以6600輛為年度目標。

在大改款RAV4市況，翁銘倫說明，目前受訂量超過2.7萬輛，目前每月實際登錄約2000多輛，預估今年銷售可達3萬輛。

觀察11月，和泰車評估TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約1.49萬輛，市占率39.2%。

和泰車累計前3季稅後獲利新台幣177.46億元，較2025年同期成長28%，每股純益31.86元。和泰車指出，4月取得日本經銷商80%股權，挹注和泰車集團第3季獲利表現。