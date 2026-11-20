華航（2610）再傳捷報，連續 11 年獲頒 APEX 國際航空乘客體驗協會全球五星航空（Five Star Global Airline），並摘下大中華區最佳座椅舒適度獎。APEX 被視為航空界最具公信力的乘客體驗指標，華航不斷提升軟硬體服務品質，以優異的整體旅客體驗廣獲國際肯定。

2026-11-20 15:56