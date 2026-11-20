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安坑老屋更新添動能 新店安德案近2千坪、估投資28億元招商
新北市新店區「新店安德案」都更招商，預估投資金額約28億元，預計明年1月20日截標。國家住都中心表示，本案地主整合意願已逾九成，將透過完整街廓開發，改善原有建築耐震能力不足、結構老舊等問題，並延續既有商業機能。
國家住都中心20日舉辦線上招商說明會，說明基地概況、使用需求、投標資格及評選方式，並回應業界提問。本案由住都中心擔任實施者，基地位於新店區安康路二段，面積6,530平方公尺、約1,975坪。
住都中心都更業務部副主任洪雙臨表示，為提升安德社區的建築耐震能力與居住品質，並整合相鄰國有巷道資源，中心回應居民更新家園的期盼，擔任本案實施者。他指出，本案是街區型都市更新的「首部曲」，期待與業界團隊合作，提升居住安全，帶動地區再生。
住都中心指出，基地位於安康路二段核心生活圈，鄰近安坑輕軌、安坑國小、耕莘醫院安康院區、安成公園及安康森林公園，交通、教育、醫療、商業與休閒機能完備。經中心長期協調，地主整合意願已逾九成，歡迎業界團隊參與。
建築規劃方面，本案將納入耐震標章、綠建築銀級、智慧建築銀級及建築能效1+級要求，透過都更提升建築安全與居住品質，同時保留既有商業機能，帶動新店安坑地區發展。
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