正隆（1904）20日於越南平陽造紙廠舉辦「2026正隆全球產業鏈大會」，串聯台灣、中國大陸及越南約300位供應鏈夥伴線上參與。隨著第三期BM23產線投產，平陽廠工業用紙年產能突破100萬公噸，2027年更迎來展現正隆結合先進製造、循環再生與一條龍服務，深化東南亞布局的成果。

正隆2005年起積極布局越南，平陽造紙廠自2018年BM21投產、2022年BM22加入營運，至今年4月BM23正式投產，逐步形成百萬噸級工紙生產規模，產品涵蓋面紙與瓦楞芯紙。位於同一廠區的濱吉紙器廠，今年上半年亦完成第二台複瓦機增設，新增年產能達1.2億平方米，進一步強化從原紙到瓦楞紙板、紙器的一貫生產能力。

另外，正隆位於北越寧平的第6座紙器廠預計於2027年上半年投產，新增年產能1.2億平方米，屆時正隆在越南的紙器合計年產能可望超過10億平方米。寧平廠將串聯既有紙器廠據點與平陽造紙基地的原紙供應，完善南北越供應網絡，讓生產調度與交貨安排更貼近客戶需求。

董事長鄭人銘表示，面對產業變革與永續競爭，正隆以成為世界級綠色製紙企業為目標，攜手產業鏈夥伴，持續推動綠色生產、責任智造與共榮成長。

展望2027年，鄭人銘表示，將以此次產能升級為契機，深化營運整合、推動智慧製造與低碳轉型，並持續培育人才、深化資源循環，提升營運效能與品質穩定度，為客戶提供更可靠的產品與服務。正隆也將以越南為重要發展基地，攜手上下游夥伴，共同打造具國際競爭力的低碳造紙與包裝產業鏈。

本屆大會以「百萬新程．鏈結共榮：驅動綠色循環新未來」為主題，透過實地參訪與線上導覽，分享平陽廠從回收原料、智慧製造到包裝應用的營運成果，並與海內外夥伴交流區域供應及低碳轉型的合作機會。

正隆平陽廠BM23工紙產線採用芬蘭維美德（Valmet）等先進設備，紙幅寬6.66公尺、設計車速每分鐘1,100公尺，年產能達30萬公噸。產線透過自動化製程管控，即時掌握生產、品質及能源資訊，提升製程穩定度與資源使用效率，落實責任智造。

同步建置的原紙自動倉儲系統，串聯生產、庫存及出貨資訊，透過紙卷自動辨識、輸送與定位，降低搬運過程中紙卷受損的風險，提升庫存準確度與出貨效率。從產線到倉儲，正隆整合設備與數位管理，強化產銷協同，將生產規模轉化為品質、交期與服務優勢。

正隆以回收再生為營運核心，透過「3R PLUS全循環」串聯水、能源與產品循環。平陽廠以回收紙為主要原料，再製為工業包裝用紙，延續紙纖維價值；並結合汽電共生、廢水處理及水資源循環，持續提升能源與資源使用效率。

平陽廠運用製程剩餘資源及廢水處理產生的沼氣發展替代能源，每年可取代逾4.3萬公噸煤炭，帶來約8.6萬公噸的減碳效益。位於寶翠工業園區的平陽廠保留約20%綠地，透過植栽與日常維護，將自然共生融入廠區營運。

為強化供應穩定度與營運韌性，正隆將自2027年起以越南在地採購金額占比達60%為目標，持續深化與當地原物料及服務供應商的合作，讓營運成長帶動在地產業發展。