最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於20日出爐，指數下跌68.55點至3,503.78點，周跌幅1.91%。

國內物流業者分析，預期運價短期仍有下修壓力，可能延續至12月中旬左右。隨後，隨著農曆春節前備貨需求逐步釋出，市場有機會出現一波短期出貨潮。12月中旬後，歐洲航線市場走勢將主要觀察新年度合約的議價及簽約情況。 船公司與貨主的合約價格、簽約進度及艙位配置，將是影響後續市場運價的重要因素。

根據最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,253美元，較前一期下跌38美元，周跌幅1.65%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,678美元，較前一期上漲59美元，周漲幅1.63%。

遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達6,711美元，較前一期下跌400美元，周跌幅5.62%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達8,776美元，較前一期下跌611美元，周跌幅6.5%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周上漲2美元，周漲幅0.17%，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU（20呎櫃）較前一周持平；遠東到韓國每TEU（20呎櫃）較前一周跌6美元。