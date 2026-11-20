生醫新創從研發走向臨床應用與商業化，需要整合醫療、產業及資金資源。勤業眾信與臺北醫學大學2026年初共同啟動「BioBridge+生醫創新橋接機制」，至今已輔導超過20家生醫新創，並在2026 Meet Taipei創新創業嘉年華串聯合作夥伴，協助新創拓展市場。

勤業眾信於11月19日至21日連續第十年參與Meet Taipei，今年以「新創診療室」為主軸，提供專業諮詢與成長建議，並舉辦「Deloitte Morning Pitch年度特別場」，邀集北醫生醫加速器9家新創，分享AI新藥研發、精準檢測、再生醫學及智慧醫療等技術。

勤業眾信總裁柯志賢表示，近半數生命科技產業高階主管將策略性併購與合作列為重要成長策略，BioBridge+希望串聯臨床、產業、資本及專業服務，促成實質合作。

北醫校長吳麥斯表示，北醫透過臨床體系與智慧醫療平台TAIP-X，提供創新驗證資源，近期更開放北醫三院，協助團隊進行系統整合、臨床驗證及效益評估。

勤業眾信資深執行副總經理李紹平指出，新創走向規模化經營，除精進產品，也應及早準備募資財務、股權與稅務架構，並規畫跨境布局及資本需求，建立支撐成長的營運基礎。

勤業眾信資深執行副總經理李紹平。業者／提供