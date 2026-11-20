華航（2610）再傳捷報，連續 11 年獲頒 APEX 國際航空乘客體驗協會全球五星航空（Five Star Global Airline），並摘下大中華區最佳座椅舒適度獎。APEX 被視為航空界最具公信力的乘客體驗指標，華航不斷提升軟硬體服務品質，以優異的整體旅客體驗廣獲國際肯定。

華航首度摘下最佳座椅舒適度獎，除現有機隊廣受旅客好評外，即將引進的 787 新機亦全面升級客艙產品，豪華商務艙以獨立包廂設計打造更具隱私性的乘坐空間；豪華經濟艙透過包覆式椅背與手機、平板支架配置，兼顧舒適度和便利性；經濟艙則配備多功能收納袋及 13.3 吋 4K 高解析螢幕，讓旅客享有更優質的飛行與娛樂體驗。

為優化整體飛行體驗，華航持續從不同面向著手。餐飲方面以「台灣味、國際化」為核心，透過品牌跨界合作，如 T+T、小小樹食、大腕燒肉等，激盪餐飲新火花；在不同航點亦聯手在地特色，如日本航線與大阪丸福珈琲店、福岡竹乃屋等共同推出道地日式飲食；洛杉磯出發航線攜手美國知名台灣餐廳 WENWEN，端出創意台式料理；新加坡返台航線與米其林指南推薦餐廳瓊榮記海鮮餐館（KEK Seafood）合作，推出經典獅城風味。華航透過菜單持續優化，加深旅客不同味蕾記憶。

機上用品推陳出新，華航與榮獲多項國際設計大獎的台灣品牌「JIA品家」打造的全新豪華商務艙/商務艙餐具，已陸續在法蘭克福、布拉格、雪梨、布里斯本、墨爾本及奧克蘭等航點上線；豪華經濟艙也推出融合現代與東方美學的白瓷質感餐具。另外以「為旅程而生」為靈感的機上旅行包，攜手紐約時尚精品 Marc Jacobs 與丹麥多方位設計品牌 FRAMA，從外觀設計到備品配置皆展現細緻巧思，不僅提升飛行體驗，更兼具永續再利用價值，讓旅行美學延伸至日常生活。

除了服務面，華航在永續發展、數位治理、人才發展及品牌經營等亦獲國際肯定，包含標普全球永續年鑑 (S&P Global Sustainability Yearbook）連續九度入選，奪得最高分與 Top 1% 殊榮；SGS 2026 數位信任與韌性獎 (DT Awards)，為台灣航空業唯一獲此殊榮的企業；連續第四年獲亞洲最佳企業雇主獎（HR Asia Best Companies to Work for in Asia），是唯一連續獲獎的國籍航空。機上雜誌《Dynasty》全新改版升級，一舉拿下美國 APEX 年度優秀出版獎雜誌版面設計大獎和電子期刊卓越獎。TravelPlus 航空服務評選中，則榮獲亞洲／大洋洲「商務艙旅行包金獎」與「豪華經濟艙旅行包金獎」。豐富的國際獲獎紀錄，充分展現華航持續精進服務品質與營運實力的成果。

華航首度摘下最佳座椅舒適度獎。華航／提供