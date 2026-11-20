高科技廠務系統廠信紘科（6667）20日宣布，攜手中華工程（2515）參與台塑大樓都市更新新建工程，承攬約49億元全案機電工程，擴大布局大型商辦、住宅及都市更新市場。該案由台塑建設擔任實施者，整體工程造價約220億元，由中工承攬興建，預計2029年完工。

台塑大樓都更案位於台北市松山區敦化北路，基地面積約6,328坪，總樓地板面積約65,018坪，規劃興建兩棟地上22層辦公大樓及一棟地上22層住宅大樓。中工主要負責主體營造，信紘科負責全案機電工程，雙方將整合大型營造與高科技廠務工程經驗，推進複合式建築開發。

信紘科表示，公司長期深耕高科技廠房工程，累積製程供應系統、廠務及機電系統整合經驗，近年將技術與工程管理能力延伸至大型營建市場。此次取得台塑大樓機電工程，將增添大型商辦與住宅複合式建築實績，拓展高科技廠房以外的業務版圖。

為強化相關布局，信紘科於2022年成立機電空調部門，目前已建立近百人專業團隊，涵蓋專案管理、工程設計、現場監造、品質管理及職業安全等職能，並具備機電品管、電力、空調、工安及建築資訊模型（BIM）等相關專業資格，提供設計規劃、系統整合至施工管理的一站式統包服務。

中工指出，大型複合式建築涉及多項工程介面及施工時程安排，透過機電統包模式，整合設計規劃、系統配置與現場施工管理，有助提升協調效率，強化品質、成本與工期控管。此次合作將結合雙方營造及機電專業，建立完整專案執行團隊。

永續與智慧建築方面，全案以取得鑽石級綠建築、鑽石級智慧建築及LEED白金級認證為目標。因同時涵蓋辦公與住宅空間，須依不同使用需求整合空調、電力、設備運轉及智慧管理系統，雙方將於規劃及施工階段協作，將節能設備與智慧管理機制納入工程執行，兼顧商辦營運效率與住宅舒適性。