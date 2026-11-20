中油大林煉油廠婦女會將愛心化為實際行動，今（20）日赴屏東縣私立基督教伯大尼之家進行關懷與慰問，由大林煉油廠婦女會副主委趙金釵、總幹事許玉英及行政組經理陳永達率隊，透過親自探訪與交流，傳遞誠摯的祝福，讓溫暖與愛心在社會每個角落持續流動。

屏東伯大尼之家於1963年創辦，主要服務6歲以上領有身心障礙手冊之中、重度、極重度智能障礙者，及兼有多重障礙者，秉持「尊重造物主天賦的生命」的理念，透過專業照護與生活引導，啟發服務對象之潛在功能，加強社會適應的能力，使其身心靈均衡發展。

活動由大林煉油廠婦女會副主委趙金釵代表致贈本廠同仁捐助的善款，將大家的愛心與祝福送至伯大尼之家，期盼這份善心能為照護服務帶來實質助益。經此交流，亦更加深刻感受到伯大尼之家長期投入身心障礙照護工作的用心與付出，每一份關懷、每一份支持，都是溫暖生命的重要力量。

大林煉油廠婦女會副主委趙金釵表示，婦女會心繫各界，長期關懷弱勢團體，秉持回饋社會的初心，讓關懷不間斷、善意得以延續，共同營造充滿愛心與希望的友善社會。