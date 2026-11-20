全球指標性醫療專業展覽「德國杜塞道夫醫療器材展（MEDICA）」日前於11月16日至19日在德國杜塞道夫展覽中心盛大登場。為協助台灣企業精準掌握全球醫療供應鏈商機，經濟部首度於MEDICA打造「旗艦台灣館」，以「Team Taiwan」為主軸，向全球買主展現台灣跨領域技術整合與創新醫療解決方案，強化國際市場鏈結與合作機會。台灣共有220家企業參展，展現我國醫療產業的國際競爭力，促成商機約1億美元。

經濟部說明，本次旗艦臺灣館以「醫療需求與臨床應用」為核心概念，透過產業情境展示區及創新產品區兩大核心，以「數位診斷」、「智慧手術室」、「智慧病房」及「居家照護」四大情境主題，串聯從疾病檢測、手術治療、住院照護到出院後健康管理的完整醫療流程，展現我國健康產業實力；並結合台灣精品館、塑膠工業技術發展中心及精密機械研究發展中心共同籌設「台灣醫療製造供應鏈專館」，整合醫材元件、高功能材料、精密零組件及先進機械設備等領域，呈現台灣醫療產業從創新研發到智慧製造的完整生態系。

展覽期間，旗艦臺灣館成功吸引歐洲公會及重要買主前來洽談交流，包括德國機械設備製造業聯合會（VDMA）、全球醫藥與製藥大廠拜耳(Bayer)、國際醫療包裝與藥物輸送系統領導商格雷斯海姆(Gerresheimer)及全球生物製藥製程與實驗室技術之商賽多利斯集團(Sartorius)等國際指標企業，透過智慧醫療情境展示及創新產品介紹，展現台灣醫療產業跨領域整合實力，協助業者拓展國際合作機會，4天展期共吸引逾3,000人次國際買主觀展採購。

經濟部表示，MEDICA為全球規模最大的醫療專業展之一，隨著歐洲人口高齡化、慢性疾病照護負擔加重及醫療人力短缺等挑戰，德國醫療產業對智慧監測、醫療設備整合及醫材零組件等需求持續提升。台灣憑藉精密製造實力及完整醫材供應鏈優勢，提供多元智慧醫療解決方案，積極切入歐洲醫療市場。在台灣醫療產品取得歐盟醫材認證優勢下，展期第2天即吸引北萊茵西發利亞邦買主團前來洽談，其中生理監測系統、AI智慧照護系統及先進人工智慧機器人手術機等產品，均可對接德國在智慧醫療及醫療設備需求相契合，獲買主團青睞，展現台灣醫療科技的國際合作潛力。

經濟部指出，因應全球經貿情勢變化，政府運用韌性特別預算，透過籌組海外拓銷團、參與指標性國際展覽、邀請買主來臺及洽談採購等多元方式，協助台灣企業拓展海外市場。繼德國醫材展後，經濟部將陸續組團參加日本國際橡塑膠展(IPF)等國際大型展覽，並打造旗艦台灣館，全方位協助多元產業海外拓銷。