視陽（6782）第3季獲利優於預期，受惠新產能持續挹注，法人預期，2026年第4季至2027年第1季營收可望逐季走揚，加上訂單供不應求，2027年營運強勁成長無虞，同步上修獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，視陽第3季隨擴產效益發酵、日本客戶矽彩訂單需求強勁及歐洲客戶訂單回補，單季營收季增14.6%至14.5億元，雖然石化相關原料上揚壓抑毛利率表現，所幸稅率低於預期，單季稅後純益3.9億元，每股稅後純益（EPS）6.3元。

視陽往年第4季受客戶年底庫存調整影響，通常進入傳統淡季，但今年日本矽水膠彩片需求暢旺，且中國大陸市場訂單穩定成長，加上新增產能持續開出，營運逆勢揚升，呈現淡季不淡，法人預估，營收可望季增高個位數百分比，獲利同步水漲船高。

法人指出，矽水膠恆定彩片不僅美妝效果更佳、花色變化更豐富，有效改善傳統彩片久戴易乾澀問題，自2025年下半年起於日本等市場買氣不墜，加上需同時兼顧鏡片厚度與高透氧度，量產技術門檻極高，目前僅視陽具備穩定供貨能力。

隨日本客戶對矽水膠恆定彩片拉貨需求強勁，及歐美客戶今年受限產能吃緊、排擠矽水膠透明片供應，目前終端庫存水位已偏低，回補力道強勁，視陽再度上調2027年第1季下一階段產能擴充目標，月產能將增至8,000 萬片，法人預估，2027年營收將再季增高個位數百分比。