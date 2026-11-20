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永信建法說會／高雄鼓山「龍華十期」已於9月上樑、明年完工
永信建（5508）昨（19）日舉行法說會，該公司指出、繼高雄楠梓、鳳山兩建案今年完工銷售後，接續，鼓山「龍華十期」已於今年9月上樑，規劃65戶，預計2027年第4季完工，總銷約16億元，將可進一步挹注營運表現。
永信建指出。該公司今年前三季合併營收29.51億元，年增約68%，稅後純益為6.97億元，每股純益3.21元，營收與獲利均已超過去年全年。
而永信建採先建後售，購屋者可實地了解房屋格局與採光，也較容易掌握入住時間。今年完工的兩個新案中，楠梓「晴仰」規劃152戶，產品為三至四房，預計總銷約31億元，已於9月取得使用執照，尚未貢獻第3季營收。
其次，鳳山「清朗」規劃128戶、產品為二至四房，預計總銷約21億元，截至9月底已售約三成。兩案營收將依實際銷售與交屋進度認列。
在建工程方面，鼓山「龍華十期」已於今年9月上樑，規劃65戶，預計2027年第4季完工，總銷約16億元。此外，尚有9個建案持續興建中，預計將於2028年至2029年間陸續完工，包含「師大案」、「四甲案」、「保成三期」等。
展望未來一年，永信建對房市買氣仍持審慎看法，將依高雄各案的實際成交情形調整銷售策略，並配合工程進度與交屋回款安排資金，持續把關施工品質。
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