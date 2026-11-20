台北西門町地標H&M西門旗艦店，因十年租約期滿不再續約，本月19日低調結束營業，市場傳出，該店原月租金約1,200萬元，如今房東重新開價高達1,700萬元，換算一年租金突破2億元。驚人的租金門檻讓市場好奇，究竟什麼樣的行業，才有實力承租這處西門町指標店面？

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年隨著消費型態轉變、電商通路崛起，以及零售市場競爭加劇，消費者購物管道日益多元，傳統大型實體門市面臨坪效與營運效率的雙重考驗。

以H&M西門旗艦店來說，雖然擁有西門町核心商圈及捷運站出口優勢，人流可觀，但近2,000坪的樓地板面積，也意味著龐大的租金、人事以及營運成本。在租約到期、租金調漲之際，品牌重新檢視獲利能力與租賃成本，進行調整並不意外。

至於這處黃金店面，未來誰有能力接手？莊思敏表示，以每月1,700萬元租金計算，全年租金高達2億400萬元，這種天價等級的租金，未來較有機會承租的業者，可能以大型國際品牌旗艦店、百貨零售業者，或結合體驗經濟、娛樂消費的複合式商業業態為主。

這類業者通常具備較強的品牌號召力與資金實力，也能透過大型展示空間、品牌活動及觀光客消費，創造更高的營業額，以此來支撐高昂的租金成本。

莊思敏表示，西門町具備觀光人潮、年輕消費族群及國際旅客等多元客源，核心地段仍具有一定的商業價值，不過，地段優勢能否轉化為實際營收，才是業者承租與否的關鍵。

尤其該店橫跨5層樓，業者除了承擔高額租金，還須負擔裝潢、設備、人事及日常管理等成本，營運門檻相當高。這處黃金店面，未來能否順利找到新租客，也將成為觀察西門町商圈消費力及黃金店面租金行情的重要指標。