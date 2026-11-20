施吉生技（6623）20日宣布，攜手新竹臺大分院及亞太智能機器（APMIC），共同啟動醫療專屬AI大語言模型（Medical LLM）開發計畫，將以新竹臺大分院作為合作場域，聚焦繁體中文醫療語意理解、臨床專科應用及醫療資訊安全，推動台灣在地化醫療AI技術發展。

施吉生技將於11月23日以每股參考價80元登錄興櫃，該公司是由半導體技術跨足創新醫材及AI醫療。目前營運重心聚焦在「電漿醫療」及「智慧AI醫療」兩大領域，短期營收以電漿醫療設備、耗材及臨床服務為主，中長期則透過醫療AI模型訂閱、授權及系統整合服務，建立經常性收入。

施吉生技表示，此次合作將結合三方在醫療臨床、人工智慧技術及智慧醫療應用等領域的專業優勢，從特定醫療專科需求出發，開發符合台灣醫療環境的專屬AI模型，並透過醫療機構實際場域進行技術驗證，探索未來智慧醫療應用的可行性。

隨著全球人工智慧技術快速發展，AI大語言模型逐漸成為醫療產業數位轉型的重要工具，但現有國際通用大型語言模型，多以英文及國際醫療資料作為訓練基礎，對於台灣繁體中文醫療語境、全民健保制度、醫療法規及臨床作業流程等，仍存在在地化及合規化挑戰。

施吉生技指出，醫療領域具有高度專業性，不同專科的臨床需求及作業流程存在差異，因此，醫療AI模型除須具備專業醫學知識，也必須符合醫療機構實際運作環境，才能進一步提升技術應用的可行性。

此次三方合作將以醫療專屬AI大語言模型為核心研發方向，整合臨床實務經驗、醫療法規及醫院管理流程等面向，逐步建立具備繁體中文醫療語意理解能力的專科模型，期望改善通用型AI模型在台灣醫療環境中的應用限制。

在技術架構方面，研發團隊規劃採取地端部署及醫療機構自主資料管理模式，讓醫療機構能在自身資訊管理架構下，進行模型開發及相關應用測試。

由於醫療資料涉及病患個人隱私及高度敏感資訊，如何兼顧AI模型訓練需求、資訊安全及法規遵循，已成為醫療AI導入的重要課題。此次合作將把資料安全與隱私保護納入技術開發規劃，探索符合醫療機構需求的AI應用模式。

依據合作規劃，三方後續將逐步展開專屬模型訓練、醫療專業知識驗證及相關應用測試，透過臨床場域與技術開發團隊合作，檢視模型在繁體中文醫療語境及特定專科領域的適用性，持續提升醫療AI系統的專業性與可信賴度。

施吉生技表示，醫療AI技術發展必須結合臨床需求與實際應用場域，此次與新竹臺大分院及亞太智能機器合作，將有助於串聯醫療專業與AI技術研發資源，進一步探索醫療專科AI模型的應用方向。

展望未來，施吉生技將持續推動智慧醫療相關技術研發，透過與醫療機構及AI技術業者合作，逐步累積醫療專科模型開發與驗證經驗，作為後續拓展智慧醫療應用的重要基礎。