房市雖低迷，但住商機構統計實價資料，今年前十月六都住宅大樓平均總價，較去年同期全面上揚，其中以台北市年增8.8%最多，反觀公寓，六都之中有四都平均成交總價下修，其中又以台中市減幅26%最為明顯。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，房市受信用管制、貸款緊縮等因素衝擊，不同產品的屋齡與條件在銀行鑑價上差異頗大，使得各類建物交易行情逐漸分化。

觀察統計，六都1至10月住宅大樓平均成交總價全面高於去年同期，其中以台北市從4,091萬元增加至4,451萬元，年增8.8%最多。

其次為台中市，平均總價由1,448.5萬元提高至1,523.5萬元，年增5%；高雄市則從1,255.4萬元增加至1,309.9萬元，年增4%排名第三。

賴志昶分析，近年購屋族以自住客為大宗，自住客重視生活品質，電梯與社區管理，逐漸成為選屋時的必要條件，使得大樓產品具有一定市場需求，並因此而創造出穩定價格支撐力道。

相較大樓總價全面上揚，傳統公寓房價走勢則完全不同。根據數據，六都之中有四都公寓平均成交總價下滑，其中以台中市年減26.3%減幅最大，其次為台南市年減4.4%、桃園市年減3.6%、新北市年減2.2%。

至於台北市公寓平均總價持平，高雄市則小幅增加0.6%。賴志昶分析，六都中公寓走勢，除了台北、高雄等行政中心之外，其餘四都走勢相對低迷。

主因為中古公寓缺乏電梯、物業管理，對現今購屋族吸引力相對有限，尤其現今面臨銀行審貸趨嚴，若為高屋齡物件銀行鑑價差異頗大，更令此物件價格難具支撐力。

另可發現，台中市不僅公寓走跌，華廈亦罕見出現跌幅，主因是區域重劃區議題豐富，新穎大樓供給旺盛，令中古公寓、華廈物件成交價格較容易具有議價空間。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，房市買氣趨冷情況下，購屋族確實有機會在中古市場找到價格較具競爭力的物件，尤其公寓產品屋齡普遍較高，更容易取得較高議價空間。

不過，購屋人除比較成交行情，也應留意建物結構、管線維護及後續轉手難易度，避免僅憑低總價，就貿然進場，到後來悔不當初。