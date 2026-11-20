許多人以為插畫家就是整天埋頭畫畫，但商業創作者曹曹卻打破這項刻板印象！畢業於臺藝大多媒體動畫系的他，近日分享職涯轉型歷程，透露自己從大四接案起家、誤打誤撞申請青年署創業計畫成立一人工作室，如今邁入第6年，畫畫時間已降至總工時的10%，成功跨足線上課程講師、KOL品牌內容總監及數位產品顧問等8重身份，5年內更帶動收入翻漲4倍。

曹曹回憶，大學時期原本只想當自由接案者，靠著承接電視臺兒童節目美術設計案，收入剛超越社會新鮮人28K起薪。

畢業前半年，偶然在網路上看見教育部青年署創業計畫說明會海報，利用寒假苦寫計畫書，沒想到順利錄取並被要求在兩週內完成登記，便火速成立商號開啟一人事業。

創業首年憑藉電視臺一季一簽的穩定案源度過草創期，同時順勢開創自媒體帳號，成為日後職涯跳級的關鍵轉捩點。

隨著社群粉絲不斷詢問接案入門心法，曹曹先透過付費線上直播測試水溫，連兩年吸引百人報名後，主動洽談平臺推出《藝術大學沒教的自由接案入門》線上課程，累積超過500名學員。

她分析，想將接案單價從3萬元拉高到30萬甚至300萬元，比拚的不再只是畫技，而是跨團隊的執行統整與圓融溝通能力；面對新合作邀約，嚴守「客戶名聲、合理費用、跨領域可能性」三大篩選標準。

如今曹曹將自身角色拆解為插畫設計師、線上課講師、內容創作者、工作室主理人、KOL品牌內容總監、數位產品流程顧問、青年職涯中心講師及設計獎評審等8項專業。

針對不少內向創作者常因「還沒準備好」而遲遲不敢踏出第一步，曹曹直言，不必等到萬事俱備才行動，只要具備最核心的A能力，「有40%把握就先衝了」，其餘技能在執行過程中邊跑邊補，機會自然會隨之展開。

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