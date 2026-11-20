新光三越與台鐵首度攜手，集結百棵璀璨耶誕樹，將台北車站打造成匯聚幸福與祝福的夢幻耶誕地標「星願奇蹟之森」，活動自12月20日起展出至2027年1月2日，為期44天。今年更以「THE CONSTANT STAR・Ever Shining」為核心概念，打造全新「星願傳送站」，透過璀璨星光串聯每一份心願，象徵幸福與祝福如星辰般恆久閃耀，隨著旅程傳遞至城市的每個角落。

本次主要展區「星願奇蹟之森」占地約200坪，設置百棵不同高度的耶誕樹，搭配白色雪景與暖金色燈光，呈現冬季森林景觀。展區兩側規劃綿延百米的「星河許願光廊」，以流星瀑布燈打造燈光效果，讓民眾在行經展區時，也能欣賞不同角度的燈飾布置。展區中央則設置「星願奇蹟之樹」，以香檳金與曙光銀為主要色彩，透過星芒造型與燈光設計，成為整體空間的視覺焦點。

除了燈光與耶誕樹布置，今年也規劃「全民共創星願森林」互動活動，民眾可於展區入口領取星星造型的星願卡，寫下節日心願或對未來的祝福，再將卡片掛上耶誕樹，參與森林布置。透過民眾共同留下的文字與祝福，讓展區除了燈飾景觀，也增加互動與參與的元素。

展區內也設置「星願升空號」、「星空搖擺椅」及「星河飛躍號」三處主題裝置。其中，「星願升空號」以白金色熱氣球為設計主體，搭配周圍燈光，呈現升空意象；「星空搖擺椅」則在森林空間中設置金色雕花鞦韆，周邊搭配雪白禮物盒及耶誕燈飾，提供民眾休憩與拍照空間；「星河飛躍號」以白金色雪橇搭配金色線條與歐式街燈，營造耶誕場景，成為展區內另一處拍照裝置。

配合耶誕活動，新光三越也推出會員限定優惠，包含拍貼體驗、集章抽獎及點數兌換活動。現場設置「星願拍貼小屋」，新光三越會員使用10點 skm points，即可體驗一次，每位會員每日限兌換一次；新加入新光三越會員，或憑當日台鐵車票加 skm points 3點，也可免費體驗一次，數量有限。