除了桃園店持續成長，嘉義店也是華泰名品城下一階段的重要布局。董事長陳炯福昨（19）日表示，整體開發將分三期進行，第一期預計2028年開幕，第二期於2030年開幕，第三期則預計2032年開幕，基地面積約10公頃，三期全數開發完成後，預計將有220家品牌進駐，第一年營收目標挑戰50億元。

陳炯福表示，嘉義店基本定位與桃園店相似，期望全開後產值能達桃園店約八成的水準，不過考量嘉義當地氣候，將進一步強化環境設計，包括增加電風扇、加重綠化比例，讓消費者在逛街過程中有更舒適的涼感體驗，打造更符合南部氣候特色的戶外購物空間。

除購物功能，嘉義店也強化休閒娛樂元素，並與紙風車合作，希望讓商場不只是消費購物的場所，更成為民眾休閒、娛樂及親子活動的去處。陳炯福表示，現在消費者單純為了購物而出門的意願沒有過去那麼高，身為Outlet，必須透過大幅折扣及場域特色吸引消費者到訪，讓購物成為整體休閒體驗的一部分，這也是Outlet與傳統百貨商場不同之處。

在品牌招商方面，嘉義店的精品比重預期不會像桃園店那麼高，但陳炯福認為，南北部消費能力的差距並沒有想像中大，因此仍會積極爭取精品品牌進駐，逐步將精品消費帶進嘉義市場。他也看好嘉義周邊產業園區的發展，以及廣大的潛在消費人口。