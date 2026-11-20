華泰名品城業績持續創高，董事長陳炯福昨（19）日表示，明年營收挑戰140億元，2028年上看150億元，並希望在未來五年內進一步推升至200億元，海外市場則評估進軍東南亞；華泰的長期願景希望能提高知名度，將品牌打造成「台灣的御殿場」。

陳炯福昨天指出，今年營收已成長12%，預估全年可達到135億元，突破原訂130億元目標，希望桃園店單店在五年內可以達200億元，未來隨著嘉義店三期2032年全區開幕後，將進一步擴大雙店營運規模，創造更大的營收與獲利動能。

至於精品市場景氣，陳炯福表示，過去兩年精品市場表現相對辛苦，品牌都還在思考如何扭轉市場局勢，華泰也會持續陪伴品牌度過景氣調整期。

陳炯福也認為，明年整體營運表現預期與今年相近，但商場人流仍有進一步成長空間。

不過，目前最大的挑戰仍是品牌知名度不足，如何持續開拓新客群、提高市場能見度，是接下來的重要課題。總經理劉亭君也表示，去年團隊進行品牌調整，引進韓國、日本潮流品牌，成功吸引更多年輕消費者，尤其在25至35歲客群開發上已經看到一定成果。

在各業種表現方面，今年精品業績成長約13%，運動及流行時尚業種也都有約一成成長。

此外，先前有18個品牌進行換櫃調整，調整後櫃位業績較去年成長118.5%，顯示品牌組合優化已帶來具體效益。

展望明年，華泰名品城將持續引進新品牌並進行商場改裝，預計改裝率超過15%，新品牌涵蓋家電、流行商品及盒玩等不同類型，進一步豐富商場業態。海外市場方面，目前也正評估進軍東南亞的可能性，尚未有確定計畫。

此外，華泰也積極布局會員經營，目前會員人數約85萬人，外籍消費者平均客單價約1.5萬元，一般消費者則約3,800元。目前App仍在規劃中，考量未來雙店型發展，預計2028年推出，希望透過數位工具強化會員服務及市場知名度。