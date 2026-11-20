台灣賓士全新GLB、純電 GLC 雙車齊發， 台灣賓士總裁暨執行長賴恩凱昨（19）日表示，今年推出CLA與GLB直攻180萬元到280萬元市場動能最強的區塊，接單表現強勁，今年整體銷售將超過去年，台灣賓士也持續推出新車，明年並將再較今年成長。

賴恩凱指出，面對豪華SUV市場競爭持續升溫，Mercedes-Benz 將SUV與電動化視為下一階段成長的兩大重點。截至10月底，Mercedes-Benz 在台累計交車突破17,000台，預估全年銷量將優於去年。展望2027年，台灣賓士將持續擴大豪華休旅產品陣容，預期未來SUV車款將占品牌整體銷售超過 60%，純電車款的銷售占比也以突破 40% 為目標。

賴恩凱強調，從台灣消費者的用車需求能看出，SUV仍是市場重要主力，而純電車款也逐漸成為更多消費者的選擇。透過全新GLB與全新純電GLC這兩款主力休旅車系的加入，將以更完整的豪華SUV陣容，滿足不同生活型態與用車需求。