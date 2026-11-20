特斯拉執行長馬斯克18日預告，將在兩個月內進行Optimus人形機器人示範展示，有望在12至18個月內完成多步驟複雜操作，先用於重工業，再進入家庭；特斯拉也計劃生產沒有方向盤、具有自動駕駛功能的Model Y休旅車。

隨特斯拉衝刺人形機器人及自駕車，法人看好，相關概念股包括盟立（2464）、亞光等營運添翼。

馬斯克正隨美國總統川普在大陸深圳出席APEC峰會行程，但他透過視訊方式遠距參與在美國舉行的兩場論壇。

第一個是在德州奧斯汀舉行的TomorrowX峰會。馬斯克透過視訊在會上表示，計劃在未來兩個月內公開Optimus的互動演示影片，強調這將是一場完全真實、未經預先編程或擺拍的測試。

馬斯克說，Optimus一開始會投入重工業（如採礦與精煉），具經濟效益，也能協助美國降低對外國礦產精煉的依賴。他也預測，在未來12到18個月，Optimus將具備處理日常家務的能力，並走入家庭。

Optimus供應鏈中，盟立集團台灣廠區上半年開始供貨人形機器人關鍵的諧波減速機與關節模組，深圳的合資廠也同步量產出貨。並在客戶端「非紅供應鏈」要求下，盟立偕同科達利及盟英科技合資成立「科盟（泰國）」新公司下半年量產出貨機器人關鍵元件，滿足人形機器人的量產需求。

科達利是特斯拉供應鏈電池結構件製造商，由科達利、盟立及盟英合資約16.67億元成立「科盟（泰國）」公司，持股比率分別為科達利占51%、盟立39%、盟英為10%。科盟（泰國）設立於泰羅勇府的工業園區內，由於是科達利旗下的現有工廠，已量產關鍵元件出貨。

亞光積極布局人形機器人視覺感測市場，打造「機器人之眼」。亞光董事長賴以仁日前表示，人形機器人應用主要聚焦臉部高難度的鏡頭，其機器人主要客戶包括日本、歐洲、美國及中國等地廠商，隨機器人一代一代精進改良中，目前仍在少量送樣階段。

賴以仁分析，「一台人形機器人至少需七至八顆鏡頭，而感知與觸覺都是必備元件」。

馬斯克並透過視訊，參與紐約時報DealBook高峰會。他表示，特斯拉希望推出一款用於叫車服務的全自駕車款，車內空間足以容納「一家人」。

他說：「因此，我們計畫推出一款自動駕駛版 Model Y，不會配備方向盤和踏板，而且適合載運六至七人的團體。」