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日月光擴產先進封測 萬潤、鈦昇迎設備訂單
日月光投控（3711）加快先進封測擴產，繼路竹先進封裝基地擴建，昨（19）日再投入2,489億元興建仁武高階測試新廠，法人看好將釋出龐大設備採購商機，萬潤、鈦昇、印能及鴻勁分別布局製程、自動化與測試設備，有望隨客戶擴產，增添接單動能。
日月光投控今年資本支出提高至115億美元，追加預算中的設備支出約六成投入先進封測，明年先進封裝與測試（LEAP）營收更拚倍增。仁武新廠聚焦高階測試與智慧自動化，也為設備供應鏈帶來後續合作機會。
萬潤是日月光既有封裝設備供應商，目前產能利用率維持高檔，營運能見度可看到2027年第2季。除精密點膠、貼合與檢測設備持續拓展客戶，萬潤也將技術延伸至矽光子光耦合，並由單機供應朝整線整合發展，掌握擴產與製程升級需求。
鈦昇以雷射、電漿技術切入先進封裝設備市場，法人先前將其列為日月光擴產受惠協力廠。鈦昇產品已延伸至面板級封裝、玻璃基板及CPO，先前預期玻璃基板設備今年底完成接近量產等級的製程驗證，2027年第2季起有機會浮現較大量需求。
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