俗語說：「地閒生雜草，人閒生煩惱，身閒生雜事，心閒生雜念」。人一旦閒下來，精神就會開始鬆懈，若沒有安排適當的規律活動，常會無所事事，不知所措，失去生活方向，接踵而來的是煩惱叢生，雜念湧至，無精打采，問題不斷，甚至健康開始亮紅燈，逐漸走下坡。

組織也有類似現象，內部活動一旦停擺，蓬勃的朝氣日漸消減，鬥志盡失，委靡不振，競爭力節節敗退，逐漸走上敗亡之路。組織是人的結合體，成員不斷精進是組織發展的原動力。組織管理最怕成員無所事事，不求上進，虛度時日，使組織默默走向衰敗之路而不自知，這種組織衰敗現象稱為熵效應。

人們常說：「活動、活動，要活就要動」，動才能呈現活力，動才能看到希望。組織管理需要力行「動」的哲學，不斷引進新構想，持續注入新活力、新能量，強化經營動能，挑戰績效高峰，才能防止出現學習高原現象。「動」的哲學旨在強調有計畫的舉辦各種內部活動，激發組織潛能，全員一起動起來，朝氣勃勃，意氣風發，才能避免掉進熵效應的深淵。

組織內部活動要效法軍隊的訓練模式，即使是太平盛世都不能鬆懈，一旦鬆懈，緊接著而來的就是士氣消沉，精神散漫，軍紀敗壞。為防止出現這種現象，一年到頭都規劃訓練、檢查、教召、演習等課目，目的是要喚起居安思危意識，維持高昂士氣，練就攻無不克，戰無不勝的堅忍戰力。

企業競爭沒有太平盛世，每天都得戰戰兢兢，迎接一波又一波的艱鉅挑戰，因此內部活動就顯得格外重要。內部活動或稱為內部活動行銷，是指組織為了強化競爭優勢，刻意安排的各種內部活動，鼓勵成員踴躍參與，讓人人有事做，事事有人做，永遠維持士氣如虹的狀態，迎接任何挑戰與競爭。

企業實施內部活動行銷，通常都會根據經營需要，有計畫的規劃一系列的活動。內部活動需要向全員行銷，以便達成高度共識，人人知所應為，個個知所當為，齊心合力，向前衝刺，順利達成目標。企業內部活動旨在喚起全員共識，項目相當多元，視需要安排適合自己的活動。

企業舉辦內部活動，短期目標是要達成當年度經營目標，長期策略是要強化競爭優勢，成為經營的常勝軍。

企業實施內部活動的方式，有禮聘顧問師前來指導者，有企業自行規劃活動者。既然是企業內部活動，必須擴大層面，鼓勵全員參與，才能創造整體效果。至於活動項目，最常見者有舉辦各種競賽，例如工作改善、降低成本、5S檢查、安全衛生、運動會等。

此外，挑戰各種認證也是重要項目，例如ISO認證、永續與社會責任認證、職場與員工福祉認證、跨境貿易與安全認證、健康食品認證等。還有重要方案策略，例如重大投資案、廠房擴建案、企業合作案、新產品開發案、年度促銷案、周年慶活動案等。

這些活動都不是公司某一部門的事，而是全公司員工共同的大事，所以必須達成高度共識，群策群力，集思廣益，才能竟全功。

要怎麼收穫，先怎麼栽，企業內部若能每年都規劃合適的活動，務實執行，成功可期。企業平時勤做練兵的工作，能厚植實力，遇到任何挑戰或競爭，當可從從容容，游刃有餘地因應。