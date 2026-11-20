在美國執行一項生產作業時，一開始並不順利，仍有一些技術上的細節需要突破，但仍可維持少量的生產作業。在確保品質無虞的前提下，為了不浪費寶貴的時間、避免團隊陷入空等待的僵局，負責的專案經理希望美方合作夥伴能夠安排部分人力，著手進行少量生產。

沒想到，這個想法卻遭到美方反對。他們同樣「不想浪費時間」，但對「怎樣做才是不浪費」卻有著截然不同的解讀。他們認為，少量生產看似有進度，但美國人工昂貴，分散資源的結果，反而會增加成本並拉長整體時程。

雖然大家最終的目標都是希望準時完成生產，但對於如何達成的途徑上，卻選擇了完全不同的思維邏輯。

我們的邏輯，是追求局部動態的產出：既然已經確認品質無虞，面對有出貨上的壓力，就應該善用彈性，一邊解決問題、一邊安排少量生產，盡可能確保每天都有進度與產出。

美方的邏輯，是追求全局的系統效率：在還沒有辦法全面、順暢展開大規模生產之前，把資源分散去搞少量生產，會被視為缺乏效率。畢竟「欲速則不達」，寧可暫時停下腳步，把所有問題一次徹底根除，也不想在系統就緒前分心。

這正凸顯了雙方工作文化的深層差異。台灣企業長期在高強度的競爭環境中運作，早已習慣強調速度、高執行力與靈活調整的「彈性思維」；相對地，美國的工作文化更強調規範、制度與嚴謹的流程。這種邏輯落差，很容易在跨國協作中引發爭執。

管理方式無絕對的好壞，關鍵在於不同文化脈絡的適配性。因此，我們必須思考一個關鍵問題：「在這個情境下，究竟是我們習慣的「彈性應變」比較適合，還是美方的「系統流程」才是當下的最佳解方？」

當我們覺察到美式環境更看重整體系統流程時，便不再執著於局部的動態產出。而這次經驗也促使我們迎來了一場觀念上的轉變。

面對美方對流程與根除問題的堅持，我們無法再單靠台灣式的「見招拆招」來通關。為了打破僵局，團隊採取了更積極的態度，集結所有開發人員，透過跨海連線與現場第一線工程人員並肩作戰，徹底根除技術問題。

這次的磨合，讓我們從單純依賴應變的「彈性思維」，正式跨入了更宏觀的「系統思維」。跨國協作從來不只是語言或禮儀的問題，更是兩種管理哲學的碰撞；而學會理解彼此對效率的定義，正是讓團隊走向跨文化管理的必修學分。