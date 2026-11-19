國精化（4722）推進光固化材料布局，旗下安南新廠今年8月正式投產，初期歷經新舊廠產能移轉及試產參數調校，明年將逐步提升產能，目標2027年底稼動率達六成以上，年產量約3萬噸，挹注後續營運成長。

光固化材料為國精化營收占比最高的產品，今年前三季占整體營收49.2%。安南新廠設計年產能5萬噸，隨著客戶認證及產能逐步到位，明年將進一步放量。

國精化指出，光固化技術不必經歷傳統樹脂將溶劑烤乾的製程，具備節能、低汙染等優勢。相較傳統樹脂製程須透過加熱烘烤方式揮發溶劑，光固化的特性是遇光即固化，混合寡聚物、反應單體、光起始劑及助劑等配方，調和成液態樹脂，經UV照射後數秒內交聯成膜。不僅能縮短製程時間，也有助降低溶劑使用及揮發性有機物（VOC）排放，符合ESG及產業綠色製程發展趨勢。

在市場成長趨勢面，公司認為光固化產品相對市場上居於主流的於溶劑型應用，目前還是居於小眾，因此成長潛力仍大。

隨著ESG趨勢持續推進，加上電子材料新應用、PCB乾膜光阻需求，以及中國大陸太陽能產業發展，國精化仍看好光固化材料的長期需求。