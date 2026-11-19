中油響應聯合國「世界廁所日（World Toilet Day）」，今日「全台串聯」逾1,900座加油站同步展開「來中油，好方便 公廁清潔總動員」活動，各站員工彎腰動手清掃，以實際行動維護環境衛生，為往來用路人提供乾淨、安心的如廁環境。期盼社會各界支持政府編列115年度追加預算撥補與增資台灣中油，讓台灣中油穩健經營，持續為民眾守護每一處乾淨安心的角落。

聯合國將每年的11月19日訂為世界廁所日（World Toilet Day），2026年主題為「打造安心廁所，守護平等未來」（Safe toilets, Equal futures），強調安全、有隱私的廁所，是不同性別與年齡民眾都應享有的基本需求。

中油表示，公司自民國110年起連續6年響應世界廁所日，今年由油品行銷事業部執行長邱垂興等各級主管，親赴台北大埔站、桃園車容坊林口站等全台10座示範站點，與員工並肩投入清潔工作，從馬桶、洗手台到地面角落逐一清潔，不僅展現對公廁衛生與顧客服務的高度重視，更凝聚直營及加盟站夥伴共同維護優質公廁環境的向心力。

中油指出，公司多年來深耕公廁文化，除持續做好日常清潔維護，也積極增設尿布台、兒童座椅，以及於蹲式馬桶加裝起身扶手等友善設施，並由各站每日加強公廁巡檢，定期使用專業儀器進行反偷拍偵測，兼顧不同族群的如廁需求及使用安全。中油推動成果亦獲各界肯定，新北市政府115年度公廁金質獎中，土城廣福路、樹林及蘆洲加油站均獲頒「永續公廁」獎項，肯定3座加油站即使公廁廁齡較高，仍維持良好如廁環境。

為讓更多民眾感受「來中油，好方便」的服務，中油官方Facebook粉絲專頁同步推出「來中油好方便 留言抽好禮」活動，即日起至11月25日止，只要於指定貼文按讚並留言分享最喜愛的台灣中油加油站公廁與推薦理由，即可參加抽獎。獎項包含台灣中油禮物卡、海牡丹、胺基酸洗沐禮盒及生技面膜等多項好禮，歡迎民眾踴躍參與，一起分享優質如廁體驗。