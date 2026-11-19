Disney+登台五周年，在台灣合作夥伴台灣大哥大（3045）、中華電信（2412）、中嘉寬頻和凱擘大寬頻。根據2025年文化內容消費趨勢調查報告，Disney+已經成為第三大已經成為OTT TV平台，付費使用率24%。

華特迪士尼公司台灣、香港、新加坡及馬來西亞副總裁暨董事總經理陳永樂（Mark Chan）表示，台灣串流市場競爭激烈，Disney+的核心優勢不只是豐富影視內容，更有「飛輪效應」與強大的粉絲凝聚力；台灣觀眾愈來愈喜愛多元化的故事內容，從全球熱門強檔與經典 IP，到韓劇、華語作品、日本動畫以及直播活動等，皆深受歡迎。

展望未來，陳永樂指出，「我希望當大家想到Disney+時，不只是想到一個串流平台。我希望大家會把Disney+視為探索迪士尼世界的起點」。

Disney+強調，持續攜手台灣重要電信及通路合作夥伴（台灣大哥大、中華電信、中嘉寬頻和凱擘大寬頻），透過多元資費方案、優惠活動與整合服務，為消費者創造更多價值與便利性。

Disney+自 2021 年在台灣上線以來，Disney+ 集結迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及 ESPN 等眾多國際知名品牌內容，同時推出亞太原創作品、國際娛樂內容、直播節目及運動賽事，持續串聯全球與在地故事，為台灣觀眾帶來豐富多元的觀影體驗。

Disney+ 也首度分享《Disney+ 台灣五周年趨勢觀察與發現》，從觀影數據中觀察台灣觀眾如何跨越語言、類型與世代，持續擁抱來自世界各地的精彩故事。

《Disney+ 台灣五周年趨勢觀察與發現》指出，韓語及華語內容觀看時數已占Disney+ 台灣近六成觀看時數，展現亞洲內容在台灣市場的強勁吸引力。《MOVING 異能》至今仍為Disney+ 台灣「累積觀看」量最高的在地原創影集、年度話題韓劇《再婚皇后》創下最強首播表現，自 11 月 3 日上線後三天內即創下Disney+ 在地原創影集有史以來最高的全球首播觀看紀錄，成為近期最受矚目的話題作品之一。

《Disney+ 台灣五周年趨勢觀察與發現》認為，漫威魅力持續延燒，《奇異博士2：失控多重宇宙》為 Disney+ 台灣觀看時數最高電影（以截至目前累積觀看時數計算）；隨著漫威電影新作上映，平台上相關作品的觀看熱度同步提升，顯示觀眾持續透過 Disney+ 重溫漫威宇宙的經典故事。

《Disney+ 台灣五周年趨勢觀察與發現》表示，台灣觀眾也逐漸透過 Disney+ 體驗更多元的觀看形式。其中，KeSPA Grand Finals 電競總決賽為平台觀看次數最高的運動類節目，而第40 屆金唱片獎則成為首播當日觀看次數最高的直播節目，展現台灣觀眾對即時娛樂內容的高度熱情。